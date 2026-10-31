¿Aprendiste un oficio trabajando? Chambea propone usar IA para reconocer tus habilidades y explorar otros empleos

Describir desde un celular las tareas que se realizan en el trabajo podría ayudar a identificar habilidades útiles para otras ocupaciones.
Esa es la propuesta de Chambea, ganadora de la Innovathon ULima x Tether, una competencia que reunió a 78 estudiantes distribuidos en 16 equipos para desarrollar soluciones con inteligencia artificial orientadas al empleo.
Por primera vez, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) planteó el reto de esta iniciativa, organizada por la Universidad de Lima y Tether. El objetivo fue explorar cómo reconocer los conocimientos adquiridos en la práctica y conectarlos con oportunidades laborales y de capacitación.
Chambea: reconocer habilidades a partir de las tareas cotidianas
La propuesta ganadora permite que una persona relate, mediante voz o texto desde su celular, qué actividades desempeña en su trabajo. A partir de esa descripción, la inteligencia artificial busca identificar capacidades que podrían aprovecharse en otras ocupaciones.
Con esa información, Chambea propone sugerir acciones como acceder a una capacitación, postular a una vacante o acudir a un Centro de Empleo.
La iniciativa está dirigida especialmente a personas que aprendieron un oficio en la práctica, incluso en empleos informales, y tienen dificultades para explicar sus capacidades ante un empleador. Su propósito es ayudarlas a reconocer el valor de su experiencia y explorar alternativas laborales sin empezar desde cero.
Purichamba y Chambita: orientación laboral y mejores currículums
El segundo puesto correspondió a Purichamba, que plantea relacionar las tareas cotidianas de los trabajadores con los perfiles ocupacionales del MTPE. Sobre esa base, propone orientarlos hacia servicios de capacitación, certificación de competencias laborales y empleo.
En tercer lugar quedó Chambita, una iniciativa que utiliza IA para identificar habilidades adquiridas en la práctica y elaborar un currículum que permita presentar mejor esa experiencia ante los empleadores.
Los equipos ganadores recibieron 1 000, 600 y 500 USDT, respectivamente, según el puesto obtenido en la competencia.
Un reto del MTPE centrado en cinco grupos de trabajadores
Durante siete días, los equipos interdisciplinarios desarrollaron sus propuestas con el acompañamiento metodológico de Innova ULima y la asesoría tecnológica de Tether. Sus principales insumos fueron los perfiles ocupacionales y los estándares de competencia laboral del ministerio.
El reto se enfocó inicialmente en cinco grupos: personal de limpieza, auxiliares administrativos, operadores de almacén, cajeros y vendedores de tiendas.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, participó en la premiación y destacó la colaboración con las universidades para responder a los cambios tecnológicos y las necesidades del mercado laboral.
“El Perú lo que necesita son este tipo de eventos académicos, en los cuales la innovación permita sacar adelante el talento de los jóvenes y contribuir con el desarrollo del país a través de los diversos trabajos que realizan”, expresó.
Asimismo, señaló que el sector coordina con el Ministerio de Educación para acercar la formación a las capacidades que requieren las empresas.
Con este reto, el MTPE busca impulsar propuestas tecnológicas que ayuden a los trabajadores a aprovechar su experiencia y ampliar sus alternativas de empleo.