¿Aprendiste un oficio trabajando? Chambea propone usar IA para reconocer tus habilidades y explorar otros empleos

Describir desde un celular las tareas que se realizan en el trabajo podría ayudar a identificar habilidades útiles para otras ocupaciones.

Esa es la propuesta de Chambea, ganadora de la Innovathon ULima x Tether, una competencia que reunió a 78 estudiantes distribuidos en 16 equipos para desarrollar soluciones con inteligencia artificial orientadas al empleo.

Por primera vez, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) planteó el reto de esta iniciativa, organizada por la Universidad de Lima y Tether. El objetivo fue explorar cómo reconocer los conocimientos adquiridos en la práctica y conectarlos con oportunidades laborales y de capacitación.

Chambea: reconocer habilidades a partir de las tareas cotidianas

La propuesta ganadora permite que una persona relate, mediante voz o texto desde su celular, qué actividades desempeña en su trabajo. A partir de esa descripción, la inteligencia artificial busca identificar capacidades que podrían aprovecharse en otras ocupaciones.

Con esa información, Chambea propone sugerir acciones como acceder a una capacitación, postular a una vacante o acudir a un Centro de Empleo.

La iniciativa está dirigida especialmente a personas que aprendieron un oficio en la práctica, incluso en empleos informales, y tienen dificultades para explicar sus capacidades ante un empleador. Su propósito es ayudarlas a reconocer el valor de su experiencia y explorar alternativas laborales sin empezar desde cero.

Purichamba y Chambita: orientación laboral y mejores currículums

El segundo puesto correspondió a Purichamba, que plantea relacionar las tareas cotidianas de los trabajadores con los perfiles ocupacionales del MTPE. Sobre esa base, propone orientarlos hacia servicios de capacitación, certificación de competencias laborales y empleo.

En tercer lugar quedó Chambita, una iniciativa que utiliza IA para identificar habilidades adquiridas en la práctica y elaborar un currículum que permita presentar mejor esa experiencia ante los empleadores.

Los equipos ganadores recibieron 1 000, 600 y 500 USDT, respectivamente, según el puesto obtenido en la competencia.

¿Aprendiste un oficio trabajando? Chambea propone usar IA para reconocer tus habilidades y explorar otros empleos

Un reto del MTPE centrado en cinco grupos de trabajadores

Durante siete días, los equipos interdisciplinarios desarrollaron sus propuestas con el acompañamiento metodológico de Innova ULima y la asesoría tecnológica de Tether. Sus principales insumos fueron los perfiles ocupacionales y los estándares de competencia laboral del ministerio.

El reto se enfocó inicialmente en cinco grupos: personal de limpieza, auxiliares administrativos, operadores de almacén, cajeros y vendedores de tiendas.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, participó en la premiación y destacó la colaboración con las universidades para responder a los cambios tecnológicos y las necesidades del mercado laboral.

“El Perú lo que necesita son este tipo de eventos académicos, en los cuales la innovación permita sacar adelante el talento de los jóvenes y contribuir con el desarrollo del país a través de los diversos trabajos que realizan”, expresó.

Asimismo, señaló que el sector coordina con el Ministerio de Educación para acercar la formación a las capacidades que requieren las empresas.

Con este reto, el MTPE busca impulsar propuestas tecnológicas que ayuden a los trabajadores a aprovechar su experiencia y ampliar sus alternativas de empleo.