El papa León XIV inició este miércoles 11 de noviembre su visita oficial al Perú, que se extenderá hasta el lunes 16. Su llegada marcó el comienzo de una agenda de actividades en Lima y de encuentros con el pueblo peruano.

Tras su arribo, el pontífice se dirigió a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori. Durante la ceremonia, entonó el Himno Nacional del Perú junto al coro de niños que acompañó la bienvenida.

Antes de retirarse de Palacio, León XIV se acercó a saludar a los pequeños que interpretaban una canción para él. Los niños le dedicaron palabras de cariño y el santo padre les agradeció personalmente por su presentación.

En el Gran Teatro Nacional, durante su encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, expresó: “Regreso también a mi patria”. Recordó su labor pastoral y la nacionalidad peruana que recibió en 2015, como expresión de un vínculo construido durante años.

El papa también destacó la diversidad cultural, la fe y la solidaridad de los peruanos. Señaló que amar a un pueblo significa desear que todos puedan vivir dignamente en él y compartir ese compromiso con quienes ejercen responsabilidades públicas.