Antes de salir hacia la Base Aérea Las Palmas, en Surco, revisa lo que llevarás: el ingreso a la misa del papa León XIV tendrá restricciones para objetos como botellas de vidrio, mochilas grandes y sombrillas con puntas rígidas.

También será necesario presentar un documento de identidad y la entrada correspondiente. La celebración eucarística comenzará a las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre y se estima que congregará a alrededor de 1.2 millones de personas.

El acto marcará el cierre de la visita apostólica del pontífice al Perú. Las puertas se abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, por lo que los asistentes podrán ingresar durante la noche y permanecer en el recinto hasta la jornada siguiente.

Qué objetos están prohibidos en la misa de Las Palmas

Los controles de seguridad impedirán el ingreso de artículos que puedan representar un riesgo o dificultar el desplazamiento dentro del recinto. La relación de objetos prohibidos comprende:

Punteros láser, encendedores y fósforos.

Armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, tijeras y herramientas.

Paraguas o sombrillas con puntas rígidas.

Correas con hebillas grandes o metálicas.

Botellas de vidrio y latas.

Mochilas o bolsos de gran tamaño.

Pancartas con astas rígidas de madera o metal.

Bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Sí se permitirán mochilas pequeñas y canguros, así como carteles de cartulina flexible que puedan sostenerse con las manos. Además, se recomienda evitar objetos voluminosos o innecesarios para facilitar los controles y la circulación.

Qué puedes llevar y quiénes podrán ingresar con sillas plegables

La espera será prolongada, por lo que conviene preparar los documentos y artículos necesarios para permanecer varias horas en un espacio abierto. Entre los elementos permitidos se encuentran:

Documentación: DNI físico o pasaporte y entrada de Ticketmaster, impresa o descargada en el celular.

DNI físico o pasaporte y entrada de Ticketmaster, impresa o descargada en el celular. Protección solar: gorro o sombrero sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador en crema. Se recomienda evitar los aerosoles.

gorro o sombrero sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador en crema. Se recomienda evitar los aerosoles. Agua: botellas de plástico o tomatodos flexibles, sujetos a las disposiciones de ingreso.

botellas de plástico o tomatodos flexibles, sujetos a las disposiciones de ingreso. Alimentos ligeros: galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes.

galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes. Batería portátil: para mantener el teléfono cargado durante la espera.

Las sillas plegables estarán permitidas únicamente para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud. Deberán ser pequeñas y ligeras, y su uso no podrá obstaculizar las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

Recomendaciones del Minsa frente al calor

La exposición al sol durante varias horas puede incrementar el riesgo de deshidratación y golpes de calor, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda beber agua durante toda la jornada, sin esperar a tener sed, y vestir prendas ligeras, holgadas y de colores claros.

También aconseja evitar correr o realizar esfuerzos que aumenten la temperatura corporal. En el caso de niños y adultos mayores, recomienda acompañarlos y verificar que se mantengan hidratados.

Por dónde ingresarán las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán un acceso diferenciado por la puerta N.° 2 de la Base Aérea Las Palmas y podrán acudir con un acompañante.

Cada persona deberá contar con su propia entrada, incluido el acompañante. El personal de la organización brindará orientación para facilitar el ingreso y la ubicación en la zona asignada.