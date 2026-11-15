Prepararse para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el 16 de noviembre, también implica cuidar la salud durante la espera. La exposición al sol y la concentración de personas hacen necesario planificar la hidratación, llevar protección solar e identificar los puestos de atención médica.

Nandy Vega, directora médica de Mapfre, explica que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde su capacidad para regular la temperatura. En una multitud, las dificultades para desplazarse y refrescarse pueden aumentar el riesgo, por lo que recomienda adoptar medidas preventivas desde antes de salir de casa.

Misa en Las Palmas: considera los horarios y la exposición al sol

La celebración comenzará a las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre. Los accesos se abrirán desde las 10 p. m. del domingo 15, de modo que quienes ingresen en el primer turno acumularán más de 12 horas de espera antes del inicio de la ceremonia.

Sin embargo, la apertura nocturna no significa que todos deban llegar a esa hora: cada entrada digital indicará una puerta y un turno de ingreso, según precisó el Arzobispado de Lima a Infobae. Revisar esos datos es parte de la preparación para la jornada.

El contexto estacional también exige precaución. Yuri Escajadillo, especialista del Senamhi, explicó que las temperaturas máximas de esta primavera en Lima se registrarían principalmente entre el mediodía y las 3 p. m.

Esa información corresponde a una proyección de la estación, no a un pronóstico específico para el día de la misa.

Siete medidas para cuidar tu salud durante la misa del papa

A partir de las recomendaciones compartidas por Vega y las indicaciones del Ministerio de Salud recogidas en el material consultado, estas son las principales medidas de prevención:

Hidrátate desde el día anterior. Vega recomienda comenzar la preparación desde la víspera y continuar tomando agua de manera gradual durante la espera, incluso cuando no sientas sed. Usa ropa ligera y de colores claros. Prioriza prendas de manga larga que cubran la piel y permitan sobrellevar el calor. Completa la protección con sombrero o gorra y lentes de sol. Aplica protector solar y renuévalo. El Minsa recomienda un factor de protección superior a 50 y reaplicarlo cada dos horas. Para los bebés menores de seis meses, la indicación recogida es protegerlos con ropa y cobertura física, sin aplicarles bloqueador. Lleva agua y alimentos ligeros. El Arzobispado informó que se permitirá ingresar con bebidas embotelladas, alimentos empaquetados y pequeños snacks. Lleva cantidades moderadas y evita comidas pesadas durante la espera. Infobae Localiza los servicios de apoyo al ingresar. Identifica los puntos de hidratación y los puestos de atención médica para saber adónde acudir si necesitas ayuda. La organización anunció 37 puntos equipados con servicios de hidratación, personal médico, brigadistas y bomberos. Presta especial atención a las personas vulnerables. Vega recomienda supervisar constantemente a niños, adultos mayores y gestantes, así como prever pausas. Si tienes una enfermedad crónica, lleva tus medicamentos y respeta sus horarios. Ante fiebre o malestar, evalúa no asistir. Reconoce las señales de alerta y pide ayuda. Dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, piel muy caliente, confusión o pérdida del conocimiento requieren atención. Busca un lugar protegido del sol y solicita asistencia médica; ante confusión o desmayo, la atención debe ser inmediata.

Confusión o desmayo: cuándo buscar atención urgente

La especialista de Mapfre advierte que la confusión, la piel muy caliente y el desmayo son señales para actuar sin demora. No es necesario esperar a que aparezcan todos los síntomas para solicitar ayuda.

También conviene conversar con los acompañantes sobre la ubicación de los servicios de apoyo.

Llegar con agua, protección frente al sol y los medicamentos necesarios permite afrontar mejor una jornada prolongada, pero ninguna medida preventiva sustituye la atención médica cuando aparecen señales de alarma.