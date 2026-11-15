Quienes se movilicen por los alrededores de la Base Aérea Las Palmas el lunes 16 de noviembre deberán considerar más tiempo para llegar a su destino. Según proyecciones de Cabify, los traslados en este sector podrían demorar hasta 40% más de lo habitual durante la jornada de la misa de cierre de la visita del papa León XIV al Perú.

La plataforma prevé que la demanda de viajes aumente entre 40% y 60% en esta zona, con mayor tráfico desde las primeras horas del día. La estimación interesa tanto a los asistentes a la celebración como a quienes deban desplazarse por el sector para cumplir sus actividades cotidianas.

Misa en Las Palmas: cómo organizar los traslados

Ante el incremento previsto, Cabify recomienda consultar las restricciones oficiales, salir con tiempo adicional y acordar puntos de encuentro fuera de los perímetros restringidos.

Revisar el recorrido antes de partir permitirá organizar los desplazamientos según las condiciones de acceso. Estas recomendaciones también resultan útiles para quienes tengan previsto recoger o encontrarse con otras personas en las inmediaciones de Las Palmas.

Viajes cerca del aeropuerto pasaron de 52 a 70 minutos

Los registros de la plataforma durante la llegada del pontífice muestran cambios en los tiempos de traslado. En los alrededores del aeropuerto, la demanda aumentó 60% entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En esa franja, los viajes pasaron de 52 a 70 minutos en promedio: una diferencia de 18 minutos respecto de un día habitual. Para quienes debían tomar un vuelo o acercarse al terminal aéreo, estos recorridos exigieron mayor anticipación.

La demanda creció junto a la ruta del papa León XIV

Según Cabify, la demanda de viajes se incrementó 44% en las zonas aledañas a la ruta del pontífice durante su llegada. Entre las 18:00 y las 23:00 horas, el aumento registrado en los sectores cercanos al recorrido fue de 55%.

El comportamiento fue distinto en el Centro Histórico de Lima, donde la demanda disminuyó en el contexto del cierre perimetral. Los datos muestran variaciones según el lugar y la hora, aspectos que conviene considerar al planificar los próximos desplazamientos por la ciudad.