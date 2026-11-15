El streamer y alcalde de Ate renunció a su anterior partido Avanza País y podría fundar un partido con miras a las próximas elecciones generales 2031.

El periodista Rodrigo Chillitupa informó que ciudadano peruano adquirió un kit en el Registro de Organizaciones Política (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones para un nuevo partido llamado «Comunidad Dibujitos del Perú».

Tras su éxito en redes sociales y arrasar en las elecciones municipales como primer regidor. Franco Vidal fundará nuevo partido que buscaría trasladar su popularidad en las redes sociales al escenario político nacional.

El aún alcalde adelantó que iniciará una campaña de recolección de firmas en 2027 con miras a conseguir la inscripción de la agrupación.

¿Qué dijo Franco Vidal?

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en sus redes sociales el 6 de noviembre de 2026. Vidal se presentó como creador de la organización y manifestó su intención de reunir el respaldo ciudadano necesario para poner en marcha el proyecto político.

«Seré el presidente fundador del nuevo Partido Político Nacional los Dibujitos», expresó el alcalde. Esto va en línea con la inscripción en el ROP de un nuevo partido aunque por el momento no se ha oficializado que sea el mismo de Franco Vidal.

¿Qué propone el nuevo partido de Franco Vidal?

Por el momento, no se ha presentado públicamente un programa de gobierno detallado que permita conocer las principales propuestas de la agrupación.

Sin embargo, la página dibujitos.pe muestra un banner con los que serían los principios del nuevo partido. Las 8D del partido político Comunidad Dibujitos del Perú.

Entre los planteamientos de Franco Vidal destaca su intención de incorporar nuevos cuadros políticos y alejarse de figuras que ya han ocupado cargos en la administración pública.

Durante su anuncio, aseguró que no llevará a gerentes ni a gobernadores actuales o anteriores. En cambio, afirmó que buscará trabajar con nuevas caras que quieran ingresar a la política.

¿Quiénes son los dibujitos?

El nombre de la organización está vinculado con la comunidad digital que acompaña al alcalde en sus transmisiones en vivo. Los llamados «dibujitos» son usuarios que participan en plataformas como Kick, TikTok y Discord. Muchos de ellos identificados mediante avatares de personajes animados conocidos en Perú como «dibujos».

Franco Vidal ganó fama por utilizar las transmisiones en directo para mostrar actividades de su gestión en la municipalidad de Ate, interactuar con sus seguidores y difundir contenido político. Esta estrategia ayudó a ganar una comunidad digital que ahora busca convertir en una plataforma de participación política.