Un agente de inteligencia artificial puede recibir una tarea que exige varios pasos, consultar una base de datos, elegir una herramienta y ejecutar código para obtener un resultado.

Esa capacidad de actuar dentro de los sistemas de una empresa fue el eje de la segunda edición del Google Cloud Summit Perú, que se realizó el 19 de noviembre de 2026 en Lima.

Google Cloud presentó dos novedades que ayudan a entender cómo funciona esta tecnología. Gemini 4 Argon es el modelo de IA diseñado para razonar sobre problemas complejos y planificar su resolución.

Gemini agent es el agente que puede conectarse con las aplicaciones y fuentes de información de una organización para llevar a cabo el trabajo. La compañía reúne estos avances bajo la expresión «era agéntica».

Cómo funciona un agente de IA conectado a los sistemas de una empresa

Analizar información y preparar un documento puede exigir varias operaciones. Primero hay que localizar los datos pertinentes. Después, procesarlos y organizar los resultados en un formato que otra persona pueda utilizar.

Según Google Cloud, Gemini agent puede reunir esas tareas en una misma secuencia de trabajo. Los desarrolladores acceden a sus funciones mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite incorporar el agente al software que ya utiliza la empresa.

La propuesta también contempla que un agente coordine el uso de distintos modelos, entre ellos Gemini y Claude. Una organización puede así combinar funciones de análisis de datos, generación de contenido y ejecución de código en un mismo proceso.

Para ampliar las opciones de los desarrolladores, Google Cloud anunció además la incorporación de modelos de OpenAI a Model Garden, su catálogo de más de 200 modelos propios, de terceros y de código abierto.

En el caso de Gemini 4 Argon, Google Cloud destacó su capacidad para abordar tareas de varios pasos en ámbitos como finanzas, desarrollo de software y asuntos jurídicos y tributarios.

La compañía informó que el modelo ya se encuentra disponible de forma general. También presentó una aplicación especializada que aún está en fase preliminar: Gemini Enterprise para servicios financieros, con agentes de investigación que reúnen más de 50 habilidades, entre ellas el análisis del riesgo crediticio y el monitoreo de carteras.

Qué datos, controles y capacidad de cómputo necesitan los agentes

Conectar un agente a una empresa implica definir qué archivos necesita, qué instrucciones debe seguir y dónde puede ejecutar sus herramientas.

Para organizar los documentos, Google Cloud presentó Projects, espacios de trabajo en los que una persona o un equipo puede conservar los archivos de un proyecto y utilizarlos en consultas posteriores.

El Skills Registry, o registro de habilidades, cumple otra función. Allí se reúnen las instrucciones y los programas que definen cómo debe actuar cada agente. A su vez, Agent Sandbox proporciona un entorno aislado para ejecutar código y utilizar herramientas.

La distinción es importante: el registro contiene las instrucciones de trabajo y el entorno aislado delimita dónde se ejecutan.

La infraestructura cobra mayor relevancia cuando numerosos agentes consultan información al mismo tiempo. Google Cloud presentó una arquitectura de AlloyDB diseñada, según la compañía, para atender consultas en tiempo real de millones de agentes sin saturar los sistemas que sostienen las operaciones habituales de una organización.

Para procesar esas cargas de trabajo, la compañía destacó dos sistemas de cómputo. La TPU 8tx incorpora mecanismos de seguridad en el hardware para proteger datos sensibles y, según Google Cloud, reduce a la mitad la latencia, es decir, el tiempo de respuesta.

La TPU 8i Max apunta a otra dificultad: disponer de suficiente memoria y capacidad de procesamiento cuando múltiples agentes trabajan a la vez. La empresa informó que este sistema duplica ambas capacidades.

Adopción de IA en el Perú y crecimiento entre las pymes de América Latina

Durante el encuentro, Diego Montoya, gerente general de Google Cloud para Perú y Ecuador, señaló que el 94 % de las empresas medianas y grandes del Perú ya utiliza inteligencia artificial, según los datos compartidos en el evento.

Añadió que el 61 % de los directores ejecutivos considera que la cultura de su organización está preparada para acelerar ese cambio. La primera cifra corresponde al uso de IA en general y abarca herramientas con distintos grados de autonomía.

Para las pequeñas y medianas empresas, Google Cloud presentó un indicador de alcance regional. Según la compañía, la adopción de sus herramientas de IA entre las pymes de América Latina se multiplicó por ocho frente al año anterior.

Entre las aplicaciones mencionó la automatización de tareas contables y operativas, la creación de agentes personalizados y la atención al cliente.

En el Perú, la compañía colabora con más de 17 universidades e institutos técnicos para incorporar contenidos de computación en la nube en sus planes de estudio. También informó que, desde enero de 2025, más de 10 000 personas en el país se han inscrito en sus programas gratuitos de aprendizaje.

Cómo aplican estas tecnologías RIMAC y SIP en el Perú

Uno de los casos presentados en Lima fue el de RIMAC, que desarrolló sobre Google Cloud una «fábrica de agentes» y llevó más de 100 agentes de IA a producción.

La aseguradora ya los utiliza en tareas como la auditoría de documentos médicos y la evaluación de riesgos. Según la experiencia expuesta en el encuentro, ambos procesos mantienen la supervisión humana.

SIP, del Grupo Intercorp, presentó una aplicación centrada en los servicios financieros. Su plataforma utiliza datos de transacciones del comercio minorista para identificar patrones y construir puntajes de evaluación.

Con esa información, SIP desarrolla modelos de precios que le permiten ofrecer tasas personalizadas. El caso ilustra cómo los datos generados en una actividad cotidiana, como una compra, pueden servir de insumo para diseñar una oferta financiera.