La evolución del periodismo, las nuevas tecnologías, la comunicación estratégica y la inteligencia artificial marca la agenda del VI Congreso Internacional de Comunicación CONICOM 2026, que comenzó este miércoles 14 de octubre en Lima y continuará hasta el viernes 16 en la Universidad César Vallejo (UCV), campus Los Olivos.

Bajo el lema “Innovar para comunicar”, el encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales que comparten conocimientos, investigaciones y experiencias sobre los cambios que experimenta la industria de la comunicación y los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales del sector.

Durante tres días, estudiantes, docentes, periodistas y comunicadores participan en conferencias, talleres y espacios de intercambio académico que exploran la transformación de los medios tradicionales, el desarrollo de contenidos multiplataforma, las narrativas audiovisuales y las oportunidades que ofrece la tecnología.

La primera jornada estuvo dedicada a la evolución de la radio, el periodismo multiplataforma, la gestión de crisis y la creación de contenidos.

Para este jueves 15 de octubre, la programación incluye conferencias sobre innovación, fotografía e inteligencia artificial aplicada al periodismo, además de la presentación de una publicación especializada.

Primera jornada: radio digital, periodismo multiplataforma y comunicación estratégica

Las actividades del miércoles 14 de octubre comenzaron a las 8:00 a. m. con el registro y bienvenida de estudiantes, docentes y asistentes en el auditorio Los Caynas.

A las 9:00 a. m., el especialista español Daniel Martín Pena, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura, presentó la conferencia “De las ondas a la nube: cómo España reinventó la radio”.

La exposición abordó la transformación de uno de los medios de comunicación más tradicionales y su adaptación a los nuevos entornos digitales, en los que la distribución de contenidos y las formas de conectar con las audiencias evolucionan constantemente.

Posteriormente, a las 10:00 a. m., Armando Ávalos Espichán, jefe multimedia de la Agencia Peruana de Noticias Andina, participó con la conferencia “Periodismo multiplataforma: psicología, insights e innovación en la nueva televisión”.

Su presentación puso en agenda las nuevas dinámicas de consumo informativo y la necesidad de comprender el comportamiento de las audiencias para desarrollar estrategias de comunicación y productos periodísticos adaptados a diferentes plataformas.

A las 11:30 a. m., el comunicador e investigador Cristian Faúndes Sánchez presentó la conferencia “Comunicación estratégica e innovación: desafíos para gestionar crisis y construir confianza en la era digital”.

La actividad contó también con la participación de Fernando Yovera Odicio, periodista y exproductor senior de Telemundo, como panelista.

El encuentro permitió abordar la importancia de la confianza, la comunicación institucional y las estrategias para enfrentar situaciones de crisis en un ecosistema digital caracterizado por la circulación inmediata de información.

Talleres sobre producción audiovisual, videojuegos y nuevas narrativas

La programación de la tarde del miércoles continuó con tres talleres especializados, desarrollados simultáneamente desde las 3:00 p. m. en distintos espacios académicos.

En el Centro de Producción Audiovisual, el comunicador social y experto en postproducción Aldo Cadenas Valenzuela estuvo a cargo del taller “El poder del sonido: innovar para comunicar en la era digital”, orientado a explorar el valor del sonido en la construcción de contenidos y experiencias audiovisuales.

En el Google LAB, el creador de contenido especializado en tecnología y videojuegos Alberto Nishiyama desarrolló el taller “Del gamer al creador estratégico: cómo construir una marca personal en tecnología y videojuegos”.

La actividad abordó un campo de creciente interés para los comunicadores: la generación de contenidos especializados, la construcción de comunidades y el desarrollo de una identidad profesional en plataformas digitales.

Por su parte, el guionista de cine y televisión Pablo Vásquez, con experiencia en producciones vinculadas a Nickelodeon, condujo el taller “Ficción a fondo: las bases invisibles de una historia con impacto”, en el auditorio Los Caynas.

Estas actividades completaron una primera jornada caracterizada por la diversidad de enfoques y disciplinas vinculadas con la comunicación contemporánea.

CONICOM 2026: ¿qué conferencias se realizarán el jueves 15 de octubre?

La segunda jornada del CONICOM 2026 continuará este jueves 15 de octubre con nuevas conferencias sobre innovación organizacional, fotografía, inteligencia artificial y transformación de los procesos comunicativos.

Todas las actividades anunciadas para esta jornada se desarrollarán en el auditorio Los Caynas.

8:00 a. m. — Registro y bienvenida

Recepción de estudiantes, docentes, especialistas y público asistente.

9:00 a. m. — Innovación, comunicación y organizaciones más humanas

Óscar Javier Reyes Acosta, director de la consultora Asersentido y fundador de IA4Business, presentará la conferencia “Innovar desde las personas: comunicación, diseño y co-creación para construir organizaciones más humanas”.

La exposición propone explorar cómo la comunicación, el diseño y el trabajo colaborativo pueden contribuir a desarrollar organizaciones más cercanas a las necesidades de las personas.

10:00 a. m. — Dos siglos de evolución de la fotografía

El sociólogo, gestor cultural y fotógrafo Óscar Chambi Echegaray ofrecerá la conferencia “200 años de fotografía: evolución e involución en la técnica y el arte”.

El especialista, vinculado a proyectos de salvaguardia de la cultura andina, afroperuana y de la inmigración japonesa al Perú, abordará la evolución de la fotografía desde una perspectiva técnica y artística.

Antonio Manco abordará el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo

3:00 p. m. — Periodismo aumentado: IA para transformar la reportería y la producción de contenidos

Uno de los encuentros destacados de la segunda jornada será la conferencia del periodista José Antonio Manco Caicho, jefe del Departamento Digital de Editora Perú, empresa editora de la Agencia Peruana de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano.

Su ponencia, titulada “Periodismo aumentado: IA para transformar la reportería y la producción de contenidos”, se desarrollará este jueves 15 de octubre, a las 3:00 p. m., en el auditorio Los Caynas.

La conferencia abordará las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para transformar los procesos de trabajo en las redacciones, desde la investigación y la reportería hasta la producción de contenidos y su distribución en plataformas digitales.

El concepto de periodismo aumentado propone aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para potenciar el trabajo de los profesionales de la información, automatizar procesos y desarrollar nuevas formas de producción periodística.

En ese contexto, el encuentro pondrá especial atención en cómo las herramientas de IA pueden complementar las capacidades humanas, optimizar los tiempos de trabajo y facilitar la creación de contenidos adaptados a los nuevos hábitos de consumo informativo.

La participación de Manco también permitirá poner en perspectiva los desafíos de incorporar tecnologías emergentes en los medios de comunicación, manteniendo como principios fundamentales la verificación de la información, el criterio editorial y la responsabilidad periodística.

La conferencia forma parte de una agenda académica que busca acercar a los futuros comunicadores a las herramientas y competencias que están redefiniendo el ejercicio profesional.

Presentarán libro sobre comunicación e inteligencia artificial

4:00 p. m. — Comunicación e Inteligencia Artificial: desafíos, narrativas y transformaciones digitales

La programación del jueves continuará con la presentación del libro “Comunicación e Inteligencia Artificial: desafíos, narrativas y transformaciones digitales”.

En esta actividad participarán Felipe Ríos Incio, Miguel Valdez Orriaga y Diana Sánchez Rodríguez, quienes formarán parte del encuentro académico dedicado a una de las transformaciones tecnológicas más importantes para la comunicación contemporánea.

La presentación permitirá ampliar el debate sobre los cambios que introduce la inteligencia artificial en las narrativas, la producción de contenidos y los procesos de comunicación.

El futuro del periodismo y los desafíos de la comunicación digital

El CONICOM 2026 se desarrolla en un contexto de profundas transformaciones para los medios de comunicación, las organizaciones y los profesionales que trabajan con información y contenidos digitales.

La expansión de la inteligencia artificial, el crecimiento de las plataformas sociales y los cambios en los hábitos de consumo obligan a revisar las competencias que requieren los periodistas y comunicadores.

Frente a este escenario, la innovación no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. También implica comprender a las audiencias, fortalecer la creatividad, desarrollar capacidades de análisis y mantener la confianza como un valor central de la comunicación.

La convivencia entre herramientas de inteligencia artificial y talento humano representa uno de los principales desafíos para las nuevas generaciones de comunicadores.

La tecnología puede facilitar tareas y ampliar las posibilidades de producción, pero la interpretación de los hechos, la verificación y las decisiones editoriales continúan siendo responsabilidades esenciales del ejercicio periodístico.

Asimismo, el desarrollo de narrativas multiplataforma demuestra que los profesionales necesitan capacidades cada vez más diversas, que integren conocimientos de comunicación, análisis de datos, tecnología y producción audiovisual.

En ese sentido, encuentros como el VI Congreso Internacional de Comunicación contribuyen a conectar la formación académica con las experiencias del ejercicio profesional y los cambios que experimenta la industria.

El evento continuará hasta el viernes 16 de octubre en la Universidad César Vallejo, campus Los Olivos, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Los interesados pueden consultar más información y la programación oficial en CONICOM 2026.