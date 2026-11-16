La Costa Verde y las avenidas La Marina y Elmer Faucett forman parte del recorrido previsto para el traslado del papa León XIV hacia el Callao este lunes 16 de noviembre. Tras la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, el pontífice se dirigirá al Grupo Aéreo N.° 8, desde donde partirá rumbo a Roma al término de su visita apostólica al Perú.

El trayecto representa la última oportunidad para que los fieles lo despidan en las calles antes de su salida del país. La información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP) contempla una ruta principal por el litoral y otra alterna ante eventuales retrasos.

¿Cuál es la ruta del papa León XIV desde Las Palmas al Callao?

La comitiva saldrá de la Base Aérea Las Palmas y recorrerá la avenida Jorge Chávez, el óvalo Balta y la avenida República de Panamá. Luego continuará por la quebrada Armendáriz para ingresar al circuito de playas de la Costa Verde.

Desde el litoral, el desplazamiento seguirá por la avenida Rafael Escardó, en San Miguel, hasta conectar con la avenida La Marina. Finalmente, continuará por la avenida Elmer Faucett hacia el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

El mapa adjunto presenta el siguiente orden del recorrido principal:

Base Aérea Las Palmas, en Surco. Avenida Jorge Chávez. Óvalo Balta. Avenida República de Panamá. Quebrada Armendáriz. Circuito de playas de la Costa Verde. Avenida Rafael Escardó, en San Miguel. Avenida La Marina. Avenida Elmer Faucett. Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Ruta alterna: recorrido por la Vía Expresa y Javier Prado

Si alguna eventualidad retrasa el desplazamiento, se contempla una ruta alterna por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes. Esta opción comparte el tramo inicial por la avenida Jorge Chávez, el óvalo Balta y la avenida República de Panamá.

A continuación, la comitiva ingresará a la Vía Expresa y seguirá por las avenidas Javier Prado y Faustino Sánchez Carrión, hasta conectar con La Marina.

El tramo final continuará por Elmer Faucett hacia el Grupo Aéreo N.° 8. Según la información proporcionada, en esta parte del recorrido cruzará las avenidas San José y Argentina. Este itinerario está previsto como alternativa, por lo que su utilización dependerá de las condiciones del traslado.

¿A qué hora será la despedida y el vuelo hacia Roma?

La ceremonia de despedida del papa León XIV está programada para la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Treinta minutos después, a la 1:45 p. m., está prevista la salida del avión desde el Grupo Aéreo N.° 8 hacia Roma, de acuerdo con los horarios consignados en el material proporcionado.

La jornada final de su visita incluyó un encuentro con los adultos mayores de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, desde las 8:30 a. m. Posteriormente, la misa en Las Palmas comenzó a las 10:45 a. m.

Con estas actividades, el pontífice cierra una visita de seis días por el Perú, durante la cual recorrió Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su partida también marca el cierre de la gira sudamericana que, según el texto proporcionado, comprendió dos días en Uruguay y tres en Argentina.