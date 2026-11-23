La NASA anunció el 24 de marzo de 2026 un plan actualizado de 20.000 millones de dólares para retornar a la superficie lunar en 2028 y construir una base permanente a través del proyecto Artemis, el cual engloba todas las misiones relacionadas con la exploración de la Luna.



Actualmente son cinco misiones Artemis, de las cuales dos ya se han llevado a cabo: Artemis I y Artemis II. En Artemis I, la NASA lanzó con éxito, por primera vez, un vuelo de prueba no tripulado del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion en noviembre de 2022.



En cambio, Artemis II fue la primera misión tripulada de la NASA dentro del proyecto, realizada del 1 al 10 de abril de 2026, con un sobrevuelo lunar de poco más de nueve días. Luego, la agencia se acercará más a la superficie lunar mediante la misión Artemis III, una misión espacial tripulada prevista para 2027 que funcionará como vuelo de demostración en órbita terrestre baja.



Finalmente, lo más esperado: en Artemis IV se realizará el primer alunizaje tripulado de la NASA en 2028, tras 56 años de espera. La primera vez que el ser humano llegó a la Luna fue el 20 de julio de 1969, mediante la misión Apolo 11 de la NASA, con Neil Armstrong como el primer hombre en pisar la superficie lunar. Desde esa fecha ha habido seis alunizajes tripulados, todos entre 1969 y 1972, y alrededor de 22 alunizajes suaves no tripulados.



Por último, Artemis V será la segunda misión de alunizaje de la NASA en 2028, la cual ayudará a establecer un ritmo anual constante de expediciones lunares que transformen la Luna de un simple destino en un lugar donde los humanos vivan, trabajen y exploren, tal como lo indica la NASA en su página oficial.

La tripulación de Artemis III anunciada por la NASA.