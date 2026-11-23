La presentación de la Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional, programada para el último domingo 22 de noviembre, finalmente no se realizó por falta de permisos.

Miles de danzantes y espectadores quedaron en los exteriores del recinto deportivo luego de sufrir largas demoras y no recibir información clara para ingresar.

El espectáculo estaba previsto para las 4:00 p. m., con apertura de puertas desde las 3:00 p. m., como lanzamiento de la edición 2027.

Trámite tardío para la Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional

Según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima, los organizadores no completaron los procedimientos administrativos exigidos para realizar espectáculos públicos en la capital.

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presentó su solicitud recién el 18 de noviembre, apenas dos días hábiles antes del evento.

Sin embargo, la norma municipal exige presentar estos documentos con un plazo mínimo de siete días hábiles de anticipación para evaluar las condiciones técnicas.

Además, los promotores no subsanaron hasta el 20 de noviembre las observaciones enviadas por la Gerencia de Desarrollo Económico y otras áreas de la comuna.

Mininter negó garantías a la Festividad de la Candelaria en el Estadio Nacional

Por otro lado, el Ministerio del Interior también rechazó otorgar las garantías de orden público necesarias para el desarrollo de esta actividad cultural masiva.

Mediante la Resolución Directoral n.° 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, emitida el 20 de noviembre, el sector denegó el pedido por incumplir los requisitos legales vigentes.

De este modo, la Festividad de la Candelaria en el Estadio Nacional quedó sin respaldo oficial ni condiciones de seguridad para abrir sus puertas al público.

Responsabilidad de los organizadores del evento

La comuna limeña precisó que los promotores tenían la obligación de gestionar tanto el permiso municipal como las garantías ante las autoridades competentes.

Finalmente, la actividad gratuita anunciada desde octubre terminó suspendida, dejando malestar entre las agrupaciones folclóricas y familias que acudieron al lanzamiento de la Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional.