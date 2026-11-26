La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió a delincuentes informáticos acceder a información personal y empresarial.

Un grupo de hackers se atribuyó el ataque y aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes (GB) de documentos confidenciales, aunque el organismo todavía no ha confirmado esa cifra.

El incidente ocurre en medio de un incremento mundial de los ciberataques.

Según Check Point Research, en octubre de 2026 las organizaciones registraron un promedio de 2550 ataques informáticos por semana, un 32 % más respecto al mismo mes del año anterior.

La creciente dependencia de los servicios digitales, las vulnerabilidades informáticas y los riesgos asociados a proveedores tecnológicos contribuyen a este escenario.

A estos factores se suma el uso de la inteligencia artificial generativa por parte de los ciberdelincuentes, una tecnología que permite automatizar tareas y sofisticar los fraudes digitales.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que se haya utilizado IA en el ataque contra la FIFA.

¿Qué información habrían robado a la FIFA?

El grupo de hackers denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la intrusión tras publicar, el pasado 19 de noviembre, una captura de pantalla en la red social X que presuntamente mostraba archivos internos del máximo organismo del fútbol mundial.

Entre la información que los ciberdelincuentes aseguran haber sustraído figuran:

Documentos de identidad e inmigración.

Registros financieros.

Información de altos directivos.

Documentos y expedientes legales.

Archivos relacionados con la administración interna de la organización.

La FIFA no ha corroborado públicamente el contenido ni el volumen de los documentos presuntamente robados.

Una fuente con conocimiento directo del incidente señaló que la información comprometida representaría menos del 0,1 % del total de datos que administra la institución y que no se habrían visto afectados los archivos del proyecto FIFA Forward Enterprise, relacionado con un frustrado plan de inversión privada en la Copa del Mundo.

El robo de información confidencial también puede tener consecuencias a largo plazo. Los datos personales y financieros comprometidos podrían ser utilizados para cometer fraudes, suplantar identidades, extorsionar a las víctimas o realizar nuevos ataques contra otras organizaciones vinculadas a la institución afectada.

¿Cómo se produjo el ciberataque a la FIFA?

Según reportes de medios internacionales, una de las hipótesis apunta a que los responsables habrían recurrido a la ingeniería social, una modalidad de ataque informático basada en el engaño y la manipulación de las personas, mediante la suplantación de identidad de empleados de la organización.

Este tipo de amenazas demuestra que la seguridad informática no depende exclusivamente de contar con sistemas tecnológicos avanzados, sino también de los protocolos de seguridad y la capacitación de los trabajadores.

La FIFA todavía no ha confirmado oficialmente el mecanismo utilizado para acceder a sus archivos y aseguró que trabaja con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, condenó la obtención y divulgación ilegal de información privada.

¿Cómo influye la inteligencia artificial en el aumento de los ciberataques?

La expansión de la inteligencia artificial generativa está transformando el panorama de la ciberseguridad.

Los delincuentes informáticos pueden utilizar esta tecnología para producir mensajes fraudulentos más convincentes y generar contenidos falsos, incluidos audios, imágenes y videos empleados para suplantar identidades.

El informe Global Cybersecurity Outlook 2026, del Foro Económico Mundial, revela que el 94 % de los encuestados considera que la inteligencia artificial será el principal factor de transformación de la ciberseguridad durante este año.

Además, el 87 % identificó los riesgos vinculados con la IA como las amenazas de más rápido crecimiento durante 2025, mientras que el 73 % manifestó haber sido víctima de un fraude digital o conocer a alguien afectado por este delito.

Por su parte, el informe de Verizon sobre investigaciones de filtraciones de datos de 2026 advierte que el factor humano estuvo presente en el 62 % de las brechas de seguridad analizadas, mientras que la ingeniería social representó el 16 %.

Otro desafío para las empresas es el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa sin autorización institucional.

Compartir documentos internos, datos de clientes o información financiera en plataformas que no cuentan con las garantías de seguridad adecuadas puede incrementar el riesgo de exposición de información sensible.

La inteligencia artificial también ayuda a prevenir ciberataques

La IA no solo representa un desafío para las organizaciones. También constituye una herramienta para fortalecer la seguridad informática mediante la detección de comportamientos anómalos, la identificación de amenazas y el análisis de grandes volúmenes de información.

Sin embargo, su incorporación debe complementarse con medidas fundamentales de protección:

Activar la autenticación multifactor.

Mantener actualizados los sistemas informáticos.

Capacitar al personal para identificar fraudes digitales.

Verificar las solicitudes de información confidencial.

Restringir el acceso a documentos sensibles.

Implementar protocolos de respuesta ante incidentes.

En este escenario, las organizaciones necesitan fortalecer una cultura de ciberseguridad que involucre a todos sus trabajadores, desde los altos directivos hasta el personal administrativo.

La inversión tecnológica, la capacitación permanente y la capacidad de responder rápidamente ante incidentes son fundamentales para reducir los riesgos y proteger la confianza de los usuarios.

El ciberataque contra la FIFA evidencia los desafíos que enfrentan incluso las grandes organizaciones internacionales para proteger su información en un entorno digital cada vez más complejo.