WhatsApp comenzó a implementar los stickers con audio, una nueva función que permite combinar imágenes y animaciones con grabaciones de voz, frases populares, risas y efectos sonoros para compartirlos en conversaciones individuales y grupales.

La herramienta, denominada Sound Stickers, ofrece nuevas posibilidades para personalizar los mensajes, compartir memes y expresar emociones sin necesidad de enviar una nota de voz o un archivo multimedia por separado.

Esta funcionalidad comenzó a distribuirse progresivamente entre usuarios de las versiones beta 2.26.47.1 de WhatsApp para Android y 26.46.10.70 para iOS, aunque también se ha detectado su disponibilidad entre algunos usuarios de la App Store.

¿Cómo funcionan los stickers con audio de WhatsApp?

A diferencia de los stickers convencionales, este nuevo formato incorpora un pequeño ícono de sonido que permite identificar las imágenes o animaciones que cuentan con una pista de audio. Para escucharla, el destinatario deberá pulsar dicho botón dentro de la conversación.

El sonido está desactivado de manera predeterminada para evitar interrupciones. Cuando el usuario decide reproducirlo, la pista sonora se repite tres veces antes de detenerse. Además, tanto el sticker como su audio están protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo.

Los stickers creados a partir de fotografías pueden incorporar audios de hasta 10 segundos, mientras que las creaciones realizadas desde videos pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp paso a paso?

Los usuarios que ya cuentan con esta función habilitada pueden elaborar sus propios stickers sonoros gratuitamente desde el editor integrado de WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Para crear un sticker con audio desde una fotografía, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresa a una conversación. Accede al apartado de emojis y selecciona la pestaña de stickers. Presiona la opción Crear sticker. Selecciona una fotografía de la galería de tu celular. Pulsa el nuevo ícono de ondas sonoras en el editor. Graba tu voz o selecciona un archivo de audio almacenado en el dispositivo. Recorta el fragmento sonoro hasta un máximo de 10 segundos. Revisa el resultado, guarda el sticker y envíalo a tus contactos.

La plataforma también permite incorporar audios personalizados a los stickers animados creados a partir de videos. En este caso, los usuarios pueden mantener el sonido original de la grabación o reemplazarlo por otros efectos y archivos sonoros.

Para crear un sticker con sonido desde un video, sigue estas indicaciones:

Ingresa a una conversación de WhatsApp. Abre el apartado de stickers y selecciona la opción Crear. Elige un video de la galería de tu teléfono. Espera a que WhatsApp lo convierta en un sticker animado. Presiona el botón para añadir sonido. Selecciona una de las siguientes alternativas: Conservar el audio original del video.

Elegir un efecto sonoro de la biblioteca.

Importar un archivo de audio.

Grabar tu propia voz. Reproduce la vista previa para comprobar el resultado. Guarda y comparte el sticker con tus contactos.

¿Qué sonidos puedes utilizar en los stickers de WhatsApp?

El editor incorpora una biblioteca de efectos sonoros predeterminados que incluye expresiones de sorpresa, risas, sonidos de grillos y ronroneos de gatos, entre otras alternativas. También permite importar archivos de audio o realizar grabaciones directamente desde la aplicación.

Otra alternativa es utilizar generadores gratuitos disponibles en internet, que permiten combinar fotografías, videos y archivos de audio para descargar clips personalizados que posteriormente pueden convertirse en stickers desde WhatsApp.

¿Por qué todavía no aparecen los stickers con audio en mi WhatsApp?

La nueva función se encuentra en una etapa de implementación gradual, por lo que no todos los usuarios de Android y iPhone pueden acceder todavía al editor de stickers con sonido. Sin embargo, algunos usuarios ya pueden recibir, guardar entre sus favoritos y reenviar estas creaciones.

Para comprobar si tienes disponible la herramienta, actualiza WhatsApp desde Google Play Store o App Store y verifica si aparece el botón de sonido al crear un sticker. Por el momento, Meta no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento generalizado de esta funcionalidad.