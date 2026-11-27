Las lluvias en Sullana provocaron graves inundaciones durante la noche del jueves 26 y la madrugada de este viernes 27 de noviembre. Dejando al menos 2 000 personas damnificadas en las inmediaciones del Canal Vía.

Las precipitaciones ocasionaron el incremento del caudal de esta infraestructura, inundaron calles y viviendas y arrastraron vehículos en distintos sectores de la provincia de Sullana, en Piura.

El alcalde provincial, Marlem Mogollón, informó que las precipitaciones comenzaron antes de las 5:00 p. m. del jueves y continuaron durante varias horas. En declaraciones al programa La Rotativa del Aire, de RPP Noticias, señaló que la activación del Canal Vía dejó entre 1 500 y 2 000 personas damnificadas. La cifra de afectados podría aumentar debido a que el empadronamiento todavía no ha concluido.

El burgomaestre también advirtió que existen otros sectores vulnerables, principalmente asentamientos humanos ubicados en zonas de cuencas ciegas, donde las lluvias ocasionaron nuevas afectaciones.

Lluvias en Sullana: Canal Vía alcanzó su máxima capacidad

La emergencia se extendió por diferentes puntos de la provincia. Según informó el diario Correo, el Canal Vía alcanzó su máxima capacidad y arrastró mototaxis, camionetas y automóviles. Algunos vehículos fueron retirados con ayuda de los vecinos, aunque terminaron con daños materiales.

Uno de los sectores afectados fue el asentamiento humano Villa Primavera. Aquí, el agua superó el metro de altura en determinados puntos e ingresó a las viviendas. Los residentes tuvieron que poner a buen recaudo sus electrodomésticos, útiles escolares y otras pertenencias para evitar que fueran alcanzados por las inundaciones.

La emergencia también perjudicó calles del cercado de Sullana, como la transversal Tarapacá y el pasaje Enrique Palacios. Además, de los asentamientos humanos El Obrero, Nueve de Octubre y Santa Teresita.

De acuerdo con el mismo reporte, los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) no funcionaron adecuadamente en gran parte de las zonas afectadas. Esta situación que generó reclamos de los vecinos contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Alcalde pide combustible para atender la emergencia por lluvias en Sullana

Ante la magnitud de las inundaciones, Marlem Mogollón manifestó que la municipalidad ya agotó los recursos disponibles para ejecutar trabajos de prevención y atender las consecuencias de las precipitaciones.

En declaraciones a RPP, el alcalde aseguró que su gestión destinó S/ 9 millones a labores de protección, entre ellas la defensa ribereña, el reforzamiento de puentes, la limpieza de quebradas y la construcción de diques.

Explicó que la municipalidad tenía previsto recibir S/ 17 millones por concepto de canon petrolero, pero estimaba que los ingresos alcanzarían como máximo los S/ 12 millones. Pese a ello, señaló que gran parte de esos recursos fue utilizada en trabajos preventivos.

Por ese motivo, solicitó al Gobierno central apoyo con combustible para poner en funcionamiento la maquinaria municipal y continuar con las labores de atención a los damnificados.

Asimismo, indicó que convocaría a una reunión con representantes del Ejército para coordinar el apoyo y la disponibilidad de equipos, incluidas las motobombas destinadas a evacuar el agua acumulada.

Inundaciones también afectan Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre

Las lluvias en Sullana forman parte de una emergencia que también alcanzó otros sectores del departamento de Piura. Según informó La República, las precipitaciones inundaron calles, viviendas, establecimientos comerciales, colegios y hospitales de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

En la urbanización Ignacio Merino, el agua ingresó a las viviendas y superó el metro de altura en algunos puntos. Los vecinos denunciaron que las motobombas instaladas en el sector no funcionaron adecuadamente, por lo que tuvieron que retirar el agua acumulada por sus propios medios.

La emergencia también afectó la plaza de Armas de Piura y los exteriores de la Corte Superior de Justicia. Asimismo, se reportaron daños en establecimientos comerciales y centros educativos debido a la acumulación de agua.

Ante esta situación, efectivos del Grupo de Artillería de Campaña N.° 111 de las Fuerzas Armadas realizaron trabajos para evacuar el agua acumulada en las urbanizaciones Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes.

Senamhi advierte que continuarán las lluvias en Piura

La situación podría complicarse durante los próximos días. Según La República, el jefe zonal del Senamhi en Piura, Héctor Yauri, advirtió que existe una alta probabilidad de que se registren precipitaciones de moderada a fuerte intensidad durante los siguientes cuatro días.

El pronóstico comprende localidades de la costa interior, como Chulucanas y Tambogrande, así como zonas cercanas al litoral, entre ellas Piura, Sullana, Paita y Sechura.

El especialista también advirtió sobre un escenario extremo asociado al fenómeno de El Niño, debido a las condiciones observadas en los primeros meses del periodo lluvioso y la posibilidad de que las precipitaciones se prolonguen hasta abril.

Mientras tanto, en Sullana continúan las evaluaciones de los daños y el registro de las familias afectadas. Las autoridades deberán determinar la cifra definitiva de damnificados y coordinar la asistencia necesaria para atender a los sectores que permanecen inundados.