El incremento de lluvias intensas en diversas regiones del país ha encendido las alertas sanitarias.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a las familias que viven en zonas con riesgo de dengue a identificar y eliminar criaderos de zancudos dentro de sus viviendas, como medida clave para reducir la transmisión de enfermedades.

La declaratoria de emergencia por peligro inminente asociada a las lluvias alcanza a 382 distritos de 20 regiones.

Este contexto favorece la acumulación de agua en distintos espacios del hogar, lo que incrementa la reproducción del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Lluvias y proliferación del zancudo: una relación directa

Desde la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (Dpcem), se advirtió que las precipitaciones generan condiciones ideales para la aparición de nuevos criaderos.

El mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos en recipientes con agua limpia o estancada, ya sea por lluvias o por un inadecuado almacenamiento doméstico.

Por ello, la prevención comienza dentro del hogar, donde pequeños descuidos pueden convertirse en focos de transmisión del virus del dengue y otras enfermedades asociadas.

Objetos comunes que se convierten en criaderos

Entre los principales criaderos identificados se encuentran tanques, cilindros, sansones, floreros, bebederos de mascotas, juguetes, botellas, llantas, chapas, así como cáscaras de huevo, coco o cacao.

También representan un riesgo las piscinas plásticas abandonadas y cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.

Estos recipientes deben ser lavados y escobillados con frecuencia, mantenerse bien tapados o eliminarse si no se utilizan.

De esta manera, se corta el ciclo reproductivo del zancudo y se reduce el riesgo de contagio. En el caso de los floreros, se recomienda reemplazar el agua por arena húmeda o esponja floral.

“10 minutos contra el dengue”: prevención desde la familia

Con el objetivo de facilitar la identificación de criaderos, el Minsa promueve el uso de la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el dengue”, una herramienta práctica que permite al líder del hogar, junto a su familia, revisar y eliminar recipientes en desuso.

Esta ficha puede descargarse de forma gratuita a través del siguiente enlace:

👉 https://acortar.link/CK18PQ

Reconocer los síntomas y actuar a tiempo salva vidas

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, erupciones en la piel, además de dolor muscular y articular.

Los signos de alarma comprenden dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

Ante la aparición de estos síntomas, el Minsa recomienda no automedicarse, mantenerse bien hidratado y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano, ya que una atención oportuna evita complicaciones graves.