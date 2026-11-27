La decisión sorprendió a los aficionados y al mundo del deporte. Marc Márquez había renovado su contrato con Ducati por dos temporadas más. Sin embargo, las lesiones y los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años lo llevaron a poner fin a su carrera.

Según informó su equipo Ducati en un comunicado, Valencia será la última carrera del español en MotoGP. El anuncio se realizó antes de los entrenamientos del Gran Premio que cerrará la temporada 2026.

Marc Márquez explicó por qué decidió retirarse de MotoGP

Durante una conferencia de prensa en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, Márquez explicó que tomó la decisión después del Gran Premio de Japón, disputado en Motegi. Su hermano Álex fue la única persona que conocía sus planes desde ese momento.

Fuente: Agencia EFEA los 33 años y en la cima de su carrera, el español decidió poner fin a su trayectoria en MotoGP, dejando al motociclismo sorprendido tras sumar un histórico octavo campeonato mundial.

El piloto reconoció que comenzó a sentir miedo por las consecuencias de las lesiones. Aclaró que no se trataba de miedo a la velocidad ni a las motocicletas, sino a los daños que podía sufrir su cuerpo.

Uno de los principales motivos fue una nueva operación en el hombro derecho. También recordó los episodios de diplopía, una condición que provoca visión doble y que volvió a experimentar durante la temporada.

«Empecé a sentir miedo, pero no a la velocidad», explicó el español durante su comparecencia ante los medios.

Márquez también reconoció que sus resultados deportivos no siempre reflejaban su estado físico. A pesar de mantenerse competitivo, consideró que continuar representaba un riesgo demasiado alto.

«Prometí a mi cuerpo que ésta sería la última vez», afirmó al recordar el consejo que recibió de Dani Pedrosa.

Después de conquistar ocho títulos mundiales, Marc Márquez se retira

El anuncio de su retiro de MotoGP llegó pocos días después de conseguir su octava corona mundial en la máxima categoría. Con este resultado, Márquez igualó el registro del italiano Giacomo Agostini.

Marc Márquez tras ganar su octavo título mundial en la MotoGP 2026

Su trayectoria también incluye seis campeonatos de MotoGP con Honda, entre 2013 y 2019. Además, ganó los títulos mundiales de 125cc en 2010 y Moto2 en 2012.

La temporada 2026 representó uno de sus mayores regresos deportivos. El español superó una desventaja cercana a los 100 puntos y logró recuperar el primer puesto del campeonato.

Según la información difundida tras su anuncio, su decisión de retirarse no estuvo relacionada con la falta de competitividad. El propio piloto aseguró que todavía se siente capaz de competir, pero considera que es momento de priorizar su salud.

Marc Márquez anunció su retiro con un mensaje especial

El español eligió una forma poco habitual para comunicar su retiro de MotoGP. Antes del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Valencia, las cámaras enfocaron al piloto en el garaje de Ducati.

Márquez lanzó un beso hacia la cámara y mostró varios carteles escritos en inglés. En ellos agradeció a las personas que lo acompañaron durante su carrera y confirmó que esta sería su última participación en la categoría.

El último mensaje decía: «This will be my last race in MotoGP» (Esta será mi última carrera en MotoGP). Después cerró con una frase: «We Made History» (Hemos hecho historia).

De acuerdo con la agencia EFE, la idea surgió mientras paseaba a su perro junto a su pareja, Gemma. El piloto explicó que quería despedirse de una manera diferente y que utilizó inteligencia artificial para preparar los carteles.

La escena emocionó a los integrantes de su equipo y a su hermano Álex, quien no pudo contener las lágrimas al conocer públicamente la noticia.

Márquez agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera

Durante la conferencia de prensa, el piloto recordó los momentos más difíciles de su trayectoria. Señaló el período entre 2020 y 2023 como una de las etapas más complicadas de su vida deportiva.

También agradeció a Honda por permitirle continuar su carrera en Gresini y destacó su llegada a Ducati como una segunda oportunidad para volver a disfrutar de las competencias.

«Llegué a mi manera, y me marcho a mi manera», expresó ante los medios.

Márquez aseguró que se siente orgulloso de todo lo conseguido y de las personas que conoció durante su trayectoria. También reconoció que dejar la competición será complicado, aunque está convencido de que tomó la decisión correcta para su vida personal.

Sobre su futuro, no ofreció detalles concretos. Sin embargo, afirmó que seguirá cerca del motociclismo, especialmente por la participación de su hermano Álex en el campeonato.

El español también pidió a sus seguidores que vivan su última carrera como una celebración y no como un momento de tristeza.

«Me voy contento, alegre y con orgullo», fue el mensaje que resumió su despedida de la competición profesional.