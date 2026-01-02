El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a las autoridades y a la población a adoptar medidas de preparación y prevención ante la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana, de acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 002 (nivel naranja) emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

El evento climático se presentaría desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026 y afectaría a los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Precipitaciones intensas y condiciones meteorológicas adversas

Según el pronóstico del SENAMHI, se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 55 mm por día en la selva norte, alrededor de 65 mm/día en la zona central y valores que podrían alcanzar los 90 mm/día en la selva sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, lo que podría incrementar el riesgo de emergencias asociadas a inundaciones, deslizamientos y afectación de viviendas e infraestructura básica.

Recomendaciones para autoridades locales y regionales

Ante este escenario, el INDECI exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas, debidamente señalizadas y en condiciones adecuadas para guiar a la población hacia zonas seguras.

Asimismo, recomendó asegurar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, a fin de garantizar una respuesta oportuna frente a posibles emergencias durante el periodo de lluvias intensas.

Medidas de autoprotección para la población

El organismo también hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar los techos de sus viviendas, proteger estructuras vulnerables y organizar un sistema de alerta temprana comunitario, que puede incluir el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Además, se recomendó a las familias preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias, con el objetivo de reducir riesgos y actuar de manera organizada ante cualquier eventualidad.

Monitoreo permanente ante el evento climático

El INDECI informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene un monitoreo constante de los departamentos comprendidos en el aviso meteorológico y se coordina de manera permanente con las autoridades regionales y locales para evaluar los efectos del fenómeno y adoptar acciones preventivas.