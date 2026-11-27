Jeanette Alonzo Contreras es la nueva alcaldesa de Lima Metropolitana, y la segunda en asumir dicho cargo con el voto popular, luego de Susana Villarán.

La actual regidora logró hacerse del sillón municipal al ser la número 2 en la lista de Renovación Popular.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro anunció este miércoles 25 de noviembre los resultados de la elección de la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030. El ente electoral oficializó Alonzo como alcaldesa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor del municipio.

El todavía alcalde no pudo acceder al sillón municipal, pues la JNE anunció que se trataba de una reelección encubierta prohibida por la constitución política del Perú, por lo que la siguiente en la lista debería asumir tal puesto.

El pasado 16 de noviembre, la número 2 en la lista celeste dijo que se siente preparada para el puesto y que lo ejercerá con responsabilidad. “Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad”, afirmó.

¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras es profesional en Contabilidad Pública y egresó de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En dicha institución obtuvo el grado de bachiller en 2001 y la licenciatura en 2002. Años después, en 2024, realizó estudios de maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo con la hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, trabajó como contadora en la Promotora de Desarrollo en Educación y Cultura. También ejerció como regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante el periodo 2023-2026, tras ser elegida para dicho cargo.

En el ámbito partidario, Alonzo se desempeña como gerente central de Finanzas de Renovación Popular desde 2025. Su trayectoria dentro de la organización también incluye el cargo de secretaria nacional de Economía.