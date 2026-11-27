El desarrollo de la inteligencia artificial en Perú se ubica en el puesto 65 de 70 economías evaluadas en el Ranking Mundial Digital y de IA 2026.

El estudio fue elaborado por el Institute for Management Development (IMD) junto con Centrum PUCP, otorgando al país un puntaje de 56.3 sobre 100.

Aunque subió una posición respecto a la edición previa, nuestro territorio continúa entre los últimos lugares del mundo y en la cola de Latinoamérica.

Posición de la inteligencia artificial en Perú frente a la región

En Latinoamérica, el avance de la inteligencia artificial en Perú apenas supera a Venezuela, nación que cierra toda la lista global en el puesto 70.

Chile lidera el bloque regional en la casilla 45 con 72.7 puntos, seguido por Brasil (54), Argentina (58), Colombia (62) y México (63).

Cabe destacar que seis de los siete países latinoamericanos incluidos en la medición retrocedieron en esta edición, mientras que Perú fue el único que avanzó un peldaño.

Factores que frenan la adopción de IA en Perú

El peor desempeño nacional ocurrió en el factor de eficiencia, donde el país cayó ocho ubicaciones y quedó último entre las 70 economías analizadas.

Esto responde a las bajas calificaciones en adopción empresarial de IA (puesto 68), acceso de la sociedad (68) y estrategia nacional de IA (67).

Asimismo, la adopción de IA en Perú enfrenta un grave déficit de capital humano, ocupando el último lugar mundial en talento (70) y habilidades en IA (68).

A nivel tecnológico, el país destaca en velocidad de banda ancha (puesto 21), pero figura en la casilla 69 en capital e inversión en inteligencia artificial.

Gobernanza, informalidad y desafíos pendientes

En gobernanza, el país retrocedió al puesto 64, contrastando buenos servicios públicos digitales (15) con rezagos en propiedad intelectual (68).

Además, el 56.7% de ejecutivos encuestados señaló que la insuficiente infraestructura digital frena la expansión de esta tecnología dentro de sus organizaciones.

Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP, advirtió que el país destina menos del 1% de su PBI a ciencia y tecnología.

El directivo agregó que la elevada informalidad laboral desincentiva incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos, limitando el avance de la inteligencia artificial en Perú.