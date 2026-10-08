De acuerdo con el recuento de votos oficial de la ONPE, Renovación Popular obtuvo xx municipios, pero partidos como Avanza País y Somos Perú también consiguieron un número importante de alcaldías.

De los 42 municipios distritales en disputa y con el 100% de las actas contabilizadas así quedó la distribución en el mapa político.

Los ganadores del 4 de octubre

Por segundo periodo consecutivo, Renovación Popular se presentó como la opción preferida de los limeños, pues en las elecciones de 2022 obtuvo doce municipios, mientras que en esta última contienda elevó ese número a xx.

Sin embargo, el partido que más alcaldías nuevas obtuvo en relación al año 2022, fue el partido Avanza País, que hace 4 años solo contó con dos alcaldías, pero que en la última elección se llevó xx.

Somos Perú también se consolidó como un partido municipal fuerte en Lima Metropolitana al colocar a xx de sus candidatos en los primeros puestos, mientras que el pasado periodo había conseguido apenas cinco.

Los menos favorecidos

El partido fundado por César Acuña, Alianza Para el Progreso, a pesar de ser el partido con mayor número de autoridades electas a nivel nacional. En Lima Metropolitana no encontró el bastión que se lo respaldó en 2022. A penas obtuvo la alcaldía de Villa El Salvador, mientras que hace cuatro años había puesto 9 burgomaestres.

Por otro lado, Podemos Perú, partido de «Pepe» Luna tampoco obtuvo el respaldo del anterior proceso, solo pudo repetir el plato en El Agustino, mientras que antes había logrado hacerse con 6 alcaldías.

Los nuevos y los no tan nuevos

En las Elecciones Municipales de 2022, Lima Metropolitana repartió las 42 alcaldías distritales en 6 partidos. Solo Juntos por el Perú no pudo volver al sillón municipal, por el contrario, nuevos partidos consiguieron posicionarse como los más votados el último 4 de octubre.

País Para Todos

Frente de la Esperanza

Perú Moderno

Partido Popular Cristiano

Acción Popular

Partidos por desaparecer

Con Renovación Popular como excepción, todos los partidos que consiguieron alcaldías en Lima Metropolitana tendrán que volver a juntar las firmas necesarias para recuperar su inscripción