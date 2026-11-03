De acuerdo con el recuento de votos oficial de la ONPE, Renovación Popular obtuvo 14 municipios. Partidos como Avanza País y Somos Perú también consiguieron un número importante de alcaldías.

De los 42 municipios distritales solo 1 se encuentra y en la mitad de las jurisdicciones, el actas contabilizadas se encuentra cerca del 100%. Así quedó la distribución en el mapa político.

Así se pintaron los distritos de Lima Metropolitana en las últimas elecciones municipales

Por segundo periodo consecutivo, Renovación Popular se presentó como la opción preferida de los limeños, pues en las elecciones de 2022 obtuvo doce municipios, mientras que en esta última contienda elevó ese número a catorce.

El partido que más alcaldías nuevas obtuvo en relación al año 2022, fue el partido Avanza País, que hace 4 años solo contó con dos alcaldías, pero que en la última elección se lleva diez.

Somos Perú también se consolidó como un partido municipal fuerte en Lima Metropolitana. Colocó a nueve de sus candidatos en los primeros puestos, mientras que el pasado periodo había conseguido apenas cinco.

Cerca del 100%

El único municipio que aún no conoce a su virtual alcalde es Villa María del Triunfo, donde Joel Ludeña de Renovación Popular y Guido Iñigo de Somos Perú se pelean la contienda voto a voto a falta de 4 actas por recontar luego de su envío al JEE.

Son 228 votos los que separan a los 2 partidos con el partido celeste a la cabeza en este municipio en una de las elecciones más ajustadas de la contienda.

Los nuevos y los no tan nuevos

En las Elecciones Municipales de 2022, Lima Metropolitana repartió las 42 alcaldías distritales en 6 partidos. Solo Juntos por el Perú no pudo volver al sillón municipal, por el contrario, nuevos partidos consiguieron posicionarse como los más votados el último 4 de octubre.

País Para Todos se impuso en Lurigancho-Chosica con su candidato Olimpio Lopez Mañuico.

Frente de la Esperanza 2021 logró sacar adelante dos municipios con una votación ajustada en Pucusana y San Juan de Miraflores.

Perú Moderno logró un sillón municipal en Punta Negra mediante su candidato José Delgado.

Partido Popular Cristiano de Jorge Vásquez Nemi consiguió municipio el distrito de Santa María del Mar.

Acción Popular ganó en Santa Rosa con su candidato Tanus Barraza Calvo.

Podemos Perú solo pudo repetir el plato en El Agustino, mientras que antes había logrado hacerse con 6 alcaldías.

Alianza Para El Progreso a penas obtuvo la alcaldía de Villa El Salvador, mientras que hace cuatro años había puesto 9 burgomaestres.