El Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), en alianza con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), presentó los hallazgos del Estudio Observacional sobre el Comportamiento Vial de Motociclistas, realizado en Lima Metropolitana.

Entre los datos más preocupantes, se identificó que 1 de cada 4 motociclistas (23,8 %) conduce mientras está pendiente del celular, elevando significativamente el riesgo de siniestros viales.

Este análisis, que se realizó a más de 3600 conductores y más de 4000 pasajeros, reveló que 11 % de los motociclistas particulares utiliza el teléfono móvil durante la conducción.

Sin embargo, el porcentaje se incrementa considerablemente entre quienes realizan servicios de mensajería o delivery, alcanzando un alarmante 40,2 %.

“Hemos detectado conductas de riesgo, principalmente en motociclistas jóvenes, que dependen del teléfono para encontrar direcciones, responder mensajes o escuchar música mientras manejan. Esto los expone a sufrir lesiones graves o incluso la muerte en caso de accidente”, advirtió Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de la FIA Región IV.

Buenas prácticas en seguridad vial: avances y retos

Por otro lado, el estudio muestra aspectos positivos: 9 de cada 10 motociclistas (90,9 %) usan el casco de forma correcta.

No obstante, esta cifra disminuye en el caso de los acompañantes, donde solo 74,9 % cumple esta medida de protección. La situación es aún más crítica entre los pasajeros menores de 15 años, cuyo uso correcto de casco cae a 66,7 %.

En ese contexto, el programa de educación vial “Casco 40 + Seguridad”, impulsado por el Touring, resalta la importancia de los cascos certificados.

Estos dispositivos pueden reducir hasta en 40 % el riesgo de fallecimiento y hasta en 70 % la probabilidad de lesiones en caso de accidente.

Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima circulan más de 2 millones de motocicletas.

La principal causa de muerte entre sus conductores es el exceso de velocidad (15,9 % en 2024), principalmente por choques o despistes. Solo en ese año, se reportaron más de 390 motociclistas fallecidos.

Visibilidad y equipamiento: tareas urgentes para mejorar la seguridad

Otro hallazgo del estudio es la necesidad urgente de reforzar las medidas para hacer más visibles a los motociclistas, especialmente en horarios nocturnos.

Aunque 89,9 % respeta el semáforo y 87,6 % respeta los cruces peatonales, solo 17,8 % utiliza ropa reflectiva y 57,5 % circula con las luces encendidas.

En este aspecto, los conductores comerciales muestran un mayor nivel de cumplimiento que los particulares: 28,8 % de quienes hacen delivery usan ropa reflectiva frente al 9,1 % de los conductores particulares.

Además, el 61,4 % de ellos enciende las luces, en comparación con el 54,4 % de los particulares.

“Este tipo de prácticas marcan una diferencia significativa en la seguridad vial. Es fundamental continuar promoviendo la visibilidad como un eje clave en la prevención de accidentes”, destacó Leandro Perillo.