La Costa Verde de San Miguel será escenario este 25 de octubre de Avon por Ellas, una jornada deportiva que busca reunir a más de 2,000 personas para promover la detección temprana del cáncer de mama y recaudar fondos en beneficio de la Liga Contra el Cáncer.

El encuentro comenzará desde las 7:00 a. m., mientras que la partida de las modalidades de 4 kilómetros y 8 kilómetros está programada para las 8:00 a. m.

La actividad, organizada por Avon y Fundación Instituto Natura en alianza con la Liga Contra el Cáncer, combinará deporte, prevención e información sobre salud mamaria.

¿Cuál será el recorrido de Avon por Ellas?

La edición 2026 se desarrollará en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, y ofrecerá dos alternativas para los participantes.

La primera será una caminata recreativa de 4K, dirigida a quienes quieran sumarse a la jornada sin competir. La segunda será una carrera de 8K, que contará con chip de cronometraje para registrar el tiempo de los corredores.

La concentración comenzará a las 7:00 a. m. y ambas modalidades tendrán su partida a las 8:00 a. m.

Además de la actividad deportiva, durante la jornada habrá módulos con información sobre salud mamaria, controles preventivos y la importancia de las mamografías para detectar oportunamente posibles casos de cáncer de mama.

Carrera busca promover la detección temprana del cáncer de mama

La iniciativa cobra especial relevancia durante octubre, mes dedicado internacionalmente a reforzar la sensibilización frente al cáncer de mama.

De acuerdo con información del Observatorio Global del Cáncer citada por los organizadores, aproximadamente seis mujeres peruanas fallecen cada día por cáncer de mama.

Frente a esta situación, la campaña busca poner el foco en la prevención y en la importancia de acudir a controles médicos.

“La marca social Avon Por Ellas representa una nueva manera de llevar nuestro legado al presente. Queremos poner nuestra voz, nuestra experiencia y nuestra capacidad de movilización al servicio de las mujeres y de conversaciones que realmente importan”, señaló Diana Gaitán, gerente de Marketing del Mercado Andino de Avon.

Gaitán destacó que la carrera permitirá acercar a miles de personas información relacionada con la salud mamaria y la detección temprana del cáncer.

Parte de las inscripciones será destinada a la Liga Contra el Cáncer

La organización informó que una parte de lo recaudado mediante las inscripciones será destinada a la Liga Contra el Cáncer, institución que desarrolla acciones de concientización y evaluación médica en el país.

“El cáncer de mama es un problema de salud pública que afecta a la población, por eso esta alianza entre Avon y Liga Contra el Cáncer nos permitirá unir esfuerzos contra esta enfermedad y ayudar a quienes más lo necesitan”, afirmó Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

La representante de la institución invitó a la ciudadanía a participar en la actividad y contribuir de esta manera con las acciones de prevención que desarrolla la organización.

¿Cuánto cuesta participar en la carrera Avon por Ellas?

Las inscripciones para las dos modalidades ya se encuentran abiertas a través de Passline/Pentarun y Eventrid.

Durante la preventa, la inscripción tiene un precio de S/ 79 para la caminata de 4K y de S/ 89 para la carrera de 8K. Posteriormente, los precios regulares serán de S/ 89 y S/ 99, respectivamente.

Todas las modalidades incluyen una donación destinada a la Liga Contra el Cáncer.

El kit oficial para los participantes contempla bolso, polo técnico, dorsal y medalla de finalista para quienes crucen la meta. En el caso de la distancia competitiva de 8K, también se entregará un chip de cronometraje.

Horarios de la carrera del 25 de octubre

La concentración de los participantes está prevista desde las 7:00 a. m. en la Costa Verde de San Miguel.

La salida de la carrera 8K y la caminata 4K será a las 8:00 a. m.

Con esta actividad, los organizadores buscan convertir una jornada deportiva en un espacio de información y sensibilización sobre una enfermedad en la que el diagnóstico oportuno resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.