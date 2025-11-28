El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo n.° 135-2025-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, ubicados en la provincia y departamento de Tacna. Esta medida busca reforzar la seguridad en zonas fronterizas y enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La declaratoria fue anunciada tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente de la república, José Jerí, y permite la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para mantener el orden interno.

Como parte de la estrategia, se realizarán:

Patrullajes motorizados permanentes en la frontera con Chile.

Intervención a migrantes que crucen por zonas no autorizadas.

Monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia en tiempo real.

Además, se dispone la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito, según lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Para actividades religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo con carácter masivo, se deberá solicitar permiso previo a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin autorización.

En ese marco, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna y los comités creados por el decreto permanecerán en sesión permanente, garantizando una respuesta articulada y eficaz.

Asimismo, se conformarán en las primeras 24 horas:

El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)

Los Comités de Coordinación Distrital (CCD)

El Comité de Inteligencia (CI)

El Comité de Fiscalización (CF)

El Comité de Comunicación Estratégica (CCE)

Todos con integrantes cuya participación es indelegable.

El decreto también fortalece la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, e impulsa el uso de denuncias en línea, además de ordenar operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, mediante una intervención multisectorial.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la protección de nuestras fronteras.