El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo n.° 135-2025-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, ubicados en la provincia y departamento de Tacna. Esta medida busca reforzar la seguridad en zonas fronterizas y enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La declaratoria fue anunciada tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente de la república, José Jerí, y permite la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para mantener el orden interno.

Como parte de la estrategia, se realizarán:

  • Patrullajes motorizados permanentes en la frontera con Chile.
  • Intervención a migrantes que crucen por zonas no autorizadas.
  • Monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia en tiempo real.

Además, se dispone la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito, según lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Para actividades religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo con carácter masivo, se deberá solicitar permiso previo a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin autorización.

En ese marco, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna y los comités creados por el decreto permanecerán en sesión permanente, garantizando una respuesta articulada y eficaz.

Asimismo, se conformarán en las primeras 24 horas:

  • El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)
  • Los Comités de Coordinación Distrital (CCD)
  • El Comité de Inteligencia (CI)
  • El Comité de Fiscalización (CF)
  • El Comité de Comunicación Estratégica (CCE)
    Todos con integrantes cuya participación es indelegable.

El decreto también fortalece la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, e impulsa el uso de denuncias en línea, además de ordenar operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, mediante una intervención multisectorial.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la protección de nuestras fronteras.

