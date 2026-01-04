Free Fire llega con nuevos códigos gratuitos para que los jugadores puedan canjear y recibir recompensas variadas en su cuenta.

El Battle Royale de Garena es uno de los títulos más jugados y descargados del mercado y por ello la compañía a menudo libera diferentes códigos para su enorme comunidad.

Los regalos para la comunidad ya están disponibles en la web de recompensas de Free Fire y como es lógico, el canje gratis es la mejor opción para quienes desean ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de artículos exclusivos.

FFICJGW9NKYT

XF4SWKCH6KY4

FFEV0SQPFDZ9

FFPSTXV5FRDM

FFX4QKNFSM9Y

FFXMTK9QFFX9

FFW2Y7NQFV9S

FHY645TR2Q34GDR3

FYHR56YR56G5R6FT

FGJ487XE6GDRT9G3

FV1P9C4J7H5F3SBM

FB1Z6U8N9A7O5TRS

FIYUJUT7UKYFFDSU

F7FGYJUR76JUT6HK

FFPURTQPFDZ9

FFNRWTQPFDZ9

FF4MTXQPFDZ9

FNYJ8X55GRTHY14G

FR6YHR67HY5TRY43

FH87KJHG19EMBRF3

¿Quién romperá la barrera entre los mundos?



Itadori, Fushiguro, Kugisaki, Gojo… ¡Los hechiceros llegan al universo de Free fire! ⚡¿Estás listo para esta intensa batalla? 🔥



📅 14 de enero – 13 de febrero#FreeFirexJujutsuKaisen #FreeFire #JujutsuKaisen pic.twitter.com/XE4Bw8BoHv — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) January 4, 2026

¿Cómo reclamar los códigos de canje de Garena Free Fire MAX?

Visite el sitio web oficial reward.ff.garena.com .

. Ingrese sus credenciales de redes sociales para iniciar sesión.

La página de canje se mostrará en su dispositivo.

Puede copiar y pegar cualquiera de los códigos de canje MAX de la lista.

Haga clic en enviar y luego toque Aceptar para confirmar el proceso.

Recibirá un mensaje de confirmación después de que su proceso de canje sea exitoso

Lugar para canjear los códigos de Free Fire:

Para poder recibir las cajas de botín, diamantes, skins o mascotas que ofrece Garena, deberás ingresar los códigos de 12 dígitos en la página Free Fire Reward.

Guía sencilla para obtener recompensas:

Si eres nuevo en el videojuego y no sabes cómo reclamar los códigos promocionales de hoy, lo único que debes hacer es visitar el sitio web de Free Fire Reward, introducirlos y esperar unos minutos para que las recompensas aparezcan en la plataforma.

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis. Free Fire nos puede dar oro, diamantes, skins y otras muchas cosas. Si todavía no tienes el videojuego Battle Royale Free Fire en tu móvil, lo puedes descargar gratuitamente desde el siguiente enlace.

Códigos de Free Fire para hoy

La mayoría de los códigos liberados de Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser artículos tan valiosos como diamantes, monedas de oro, tokens, nuevos diseños y skins y mucho más.

Hay que recalcar que la validez y disponibilidad de estos códigos suele ser de muy poco tiempo. Por norma general los códigos tienen una duración de 24 horas e incluso menos, así que hay que ser muy rápido para poder obtener sus recompensas.

Si alguno de ellos no funciona y da error a la hora de canjearlo, significa que ya ha caducado. Ciertos códigos son exclusivos de regiones o países, por lo que podrían funcionarte o no dependiendo de dónde residas.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Canjear códigos promocionales de Free Fire es muy fácil y solo hay que seguir unos sencillos pasos. Ten en cuenta que los códigos no se pueden canjear directamente desde dentro de la aplicación del juego, sino que hay que visitar esta página oficial de recompensas de Garena.

Una vez dentro de la web: elige una de las plataformas de ingreso e inicia sesión con tu cuenta de Free Fire (Facebook, Twitter, VK, Google, Huawei o Apple).

No podrás canjear códigos: con una cuenta de invitado.

Después de iniciar sesión: ingresa tu código promocional alfanumérico de 12 caracteres y asegúrate de que tu usuario y servidor sean los correctos (las letras siempre son en mayúsculas).

Cuando el código se haya confirmado correctamente: recibirás un mensaje de felicitación y las recompensas tardarán unos 30 minutos en llegar a tu cuenta (pudiendo incluso tardar 12 horas por diversos factores).

Recordad que cada código de Free Fire solo se puede canjear una única vez por cuenta.