La primera temporada de Yo Soy 2026 ya tiene un ganador. Se trata de Ricardo Martin, participante que interpretó a Liam Gallagher.

El imitador logró imponerse como el gran ganador gracias a su energía arrolladora y una conexión única con la audiencia. Pero el ingrediente adicional fue su persistencia.

Más de 10 años intentanto ingresar al popular reality y el día que lo logró, se trazó otra nueva meta: ganar. ¡Y lo logró!

Desde sus primeras presentaciones, el imitador destacó por capturar la esencia del vocalista británico.

En el desenlace, su performance cargada de rock, actitud y potencia escénica terminó por asegurarle el primer lugar en la competencia.

Un duelo final cargado de tensión y espectáculo

La gran final presentó un enfrentamiento directo entre dos estilos completamente distintos. Por un lado, el tributo a Liam Gallagher apostó por una puesta en escena cruda y poderosa, destacando con su ya característica pandereta al micrófono.

En contraste, Marco Hurtado, imitador de Julio Iglesias, ofreció una presentación elegante con “Un día tú, un día yo”, acompañada de una escenografía impactante y una interpretación llena de emoción y energía. Ambos finalistas elevaron el nivel del espectáculo, generando un cierre memorable.

Talento y emoción marcaron la última gala

La competencia también tuvo momentos emotivos con la despedida de otros destacados participantes. Los imitadores de Marciano Cantero y Gustavo Cerati ocuparon el cuarto y tercer lugar respectivamente, tras recibir menor votación del público.

A pesar de no llegar a la instancia final, ambos artistas dejaron huella en el escenario y se despidieron con reconocimiento, demostrando el alto nivel que tuvo esta temporada.

Un triunfo que celebra el espíritu del rock

El triunfo del imitador de Liam Gallagher no solo representa una victoria personal, sino también un reconocimiento al impacto del rock británico en el público. Su desempeño constante, sumado a una actitud firme y auténtica, lo posicionó como uno de los favoritos desde el inicio.

Con esta victoria, #YoSoy2026 cierra su primera temporada consolidándose como un espacio de talento, diversidad musical y grandes emociones.

El premio esperado en sus manos

Aunque Ricardo Martin nunca habló de la meta económica, se sabe que, además del trofeo, él se lleva a casa los S/20.000 destinados al campeón de esta temporada.

Ahora tiene la oportunidad de crecer como artista y de planificar su futuro. Ricardo es sin duda una lección de persistencia y que los sueños, con esfuerzo, se cumplen.

¿Qué sorpresas nos traerá la siguiente temporada?