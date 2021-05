La empresa Enel anunció que hoy 25 de mayo cortará el servicio de energía eléctrica en varios distritos de Lima y Callao, por ello pidieron a la ciudadanía tomar las medidas preventivas necesarias.

A través de un comunicado, Enel detalló que la restricción del servicio será principalmente en mayo, en diversos horarios que van desde las 9: 00 a. m. hasta las 18: 00 p. m.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, señaló Enel en su misiva.

Este es el cronograma de corte de luz de esta semana:

MARTES 25-05-2021

EL AGUSTINO 09:00 – 18:00

URB. CORPORACION AV. LOS TUSILAGOS



PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00



AH SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, B, C A1, B1, AH CESAR VALLEJO MZ A, B, C, C9, D,

ASOC SANTA CLARA MZ C, D, ASOC DE VIV SR DE LOS MILAGROS SCT EL CALICHE MZ

D, AV HANAN CUZCO MZ E , ASOC DE VIV JUAN VALER SANDOVAL MZ B, CENTRO

POBLADO RURAL EL CALICHE MZ A.



HUACHO 08:00 A 13:00

Calle Adan Acevedo, Calle Domingo Coloma, Av. 28 de Julio 196, Av. San Martin 191;

ubicados en el distrito de Huacho.

MIÉRCOLES 26-05-2021

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

A.H. CGOP PROLONG HUANCAYO CMT 3 MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, A.H. SANTA

ROSA MZ. 89A, 92, 93, 94, 95, 95F, 96, 96A, 96B, 97, 97A, 97B, 98, 98A, 99, 100, 101,

106, 113, A, B, C, C1, D, E, E, F, G, H, J1, K, L, M, N, O, S, T1, U, U1, V, W, X, X1, Y,

A.H. STA ROSA AMP CMT 3 MZ. 101A, 102B, A1, X, Y, Z, AH. SANTA ROSA AMPLIACION

MZ. 95, 96, 97, 97A, 98, 99, 100, 101, ASOC. FAMILIAR SANTA ROSA DE PUENTE

PIEDRA MZ. A, E, U, ASOC. SANTA ROSA DE PUENTE PIEDRA AMP. SCT. 2 MZ. D, AV.

PROLONGACION HUANCAYO MZ.98, C.P. AGRUPACION FAMILIAR VILLA NORTE MZ. B,

CA CUZCO S/N COMITE N°3 A.H. SANTA ROSA, CA LAS BEGONIAS CDRA.1, CUZCO

CDRA.1, HUANCAVELICA CDRA.6, HUANCAYO CDRA. 11, 12, 13, 14, JIRON HUANCAYO

[P.J.-SANTA ROSA], JR JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA.1, JR MELCHOR TALAMANTES

CDRA.1, OTROS ASOC DE VIV. LOMAS DE CERRO VERDE AMPLIACION, PS PALPACHI

M 101.

JUEVES 27-05-2021

CARMEN DE LA LEGUA 00:00 – 06:00

AV. ARGENTINA CUADRA 47, 50

LIMA 08:30 – 17:30

AV. ARGENTINA CON RICARDO HERRERA

VIERNES 28-05-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

ASOC PROVIV LOS PINOS MZ A, B, C, D, J, K, AV WIESE MZ A, AV SAN MARTIN DE

PORRES ESTE CDRA 3, JR RIO AMAZONAS MZ D, JR RIO SANTA MARTHA CDRA 1, JR

RIO CAPEYUNE CDRA 36, JR MOCHE CDRA 1, UNID INMOBILIARIA 3, 4, 5, 6, 7 MZ H,

AV REPUBLICA DE POLONIA DC, JR RIO RIMAC CDRA 1, JR RIO MAJES MZ F.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:00

ASOC. ALAMEDA DEL NORTE MZ D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, , CA LOS MOLLES CDRA

4 MZ I-4 LT 4, CA 23 MZ E-4, CA HUASCAR CDRA 2, URB. ALAMEDA DEL NORTE MZ E4, F-4, H-4, CA LAS ACACIAS CDRA 2, PROG. VIV ALAMEDA DEL NORTE MZ E-4, G-4,

H-4, OTROS MZ E-4 LT 15 PROVIV ALAMEDA DEL NORTE, LA GRAMA MZ E-4 LT 13.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

AA.HH LEONCIO PRADO CALLE SAN FRANCISCO

SÁBADO 29-05-2021

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

C.P CAUDEVILLA MZ C, ASOC RESIDENCIAL EL PORTAL MZ A, B, C, D, E, J, K, PROG DE

VIV EL PORTAL DE CARABAYLLO MZ A, A1, B, C, D, E, F, C.P CAUDEVILLA HUACOY Y

PUNCHAUCA MZ A.

DOMINGO 30-05-2021

CALLAO 09:00 – 17:00

AV ESQ. STA ROSA CON AV ARGENTINA CDRA. 24.

AV. ARGENTINA CUADRA 26.

AV. JUAN DE ALIAGA (EX- MIROQUESADA CUADRA 3).

AV. ARGENTINA CUADRA 30.

AV. ARGENTINA CUADRA 35 PASAJE EL AGUILA.

AV. ARGENTINA CUADRA 32.

Si tienes más dudas, recuerda la información de Enel Perú reclamos