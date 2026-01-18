El nombre del año 2026 aún no se define a más de 17 días de iniciad el nuevo año. Hoy, el Estado peruano enfrenta una situación poco habitual, pues aún no asigna una denominación oficial que lo identifique en la documentación pública.

Aunque para gran parte de la ciudadanía este detalle puede pasar desapercibido, dentro del aparato estatal se trata de un componente clave de la gestión administrativa y de la narrativa política del Gobierno.

En el Perú, el llamado “nombre del año” no es un adorno protocolar. Su uso es obligatorio en oficios, resoluciones, memorandos y comunicaciones oficiales de todas las entidades públicas.

Por eso, la ausencia de una denominación para el 2026 ha despertado expectativa, dudas y lecturas políticas sobre las prioridades del Ejecutivo.

¿Existe un nombre oficial para el año 2026?

Hasta el momento, el nombre del año 2026 en el Perú no ha sido aprobado ni publicado mediante Decreto Supremo.

Este paso es indispensable para que la denominación adquiera validez administrativa y se vuelva obligatoria en todo el sector público.

Como marca la práctica institucional, el decreto debe ser firmado por la Presidencia de la República y refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Solo después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, el nombre del año entra oficialmente en vigencia.

Mientras ese proceso no se complete, las entidades del Estado continúan utilizando el membrete correspondiente al cierre de 2025 o, en algunos casos, prescinden temporalmente de la denominación anual en sus documentos.

El nombre del año: más que una formalidad administrativa

Desde hace más de seis décadas, el Perú asigna un nombre oficial a cada año calendario. Esta práctica, instaurada en 1963 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se ha consolidado como una herramienta de identidad institucional del Estado.

Lejos de ser una simple tradición, la denominación anual cumple una doble función. Por un lado, ordena y unifica la documentación administrativa. Por otro, transmite un mensaje político claro sobre los ejes que el Gobierno busca priorizar durante ese periodo.

A lo largo del tiempo, los nombres del año han reflejado coyunturas económicas, celebraciones históricas, llamados a la unidad nacional o énfasis en políticas públicas específicas. Cada elección responde a un contexto determinado y a una intención comunicacional concreta.

¿Por qué se ha retrasado la denominación del año 2026?

Tradicionalmente, el nombre del año se aprueba en las últimas semanas de diciembre o, como máximo, en los primeros días de enero. Sin embargo, el retraso en su publicación no es un hecho inédito.

En años anteriores, como 2016 o 2020, la denominación también se anunció después de iniciado el año calendario. Este tipo de demoras suele estar vinculado a factores políticos y administrativos, como cambios en el gabinete ministerial, procesos de evaluación interna o la necesidad de consensuar un mensaje que represente fielmente las prioridades del Ejecutivo.

Aunque no existe una explicación oficial sobre el caso del 2026, la prolongación de este vacío resulta llamativa y refuerza la idea de que la elección del nombre del año no es una decisión menor.

El valor político detrás del nombre del año

En la práctica, el nombre del año funciona como un gran eslogan institucional del Estado. Se repite en miles de documentos, discursos oficiales, comunicados y campañas públicas, convirtiéndose en una frase omnipresente durante doce meses.

Por ello, la denominación anual no es neutra. Cada palabra elegida comunica una postura, una prioridad o una promesa. Hablar de economía, unidad, lucha contra la corrupción o conmemoraciones históricas implica orientar el relato gubernamental y marcar el tono de la gestión pública.

En muchos casos, el nombre del año termina siendo un termómetro del momento político que atraviesa el país. Incluso, con el paso del tiempo, algunas denominaciones quedan asociadas a logros concretos o, por el contrario, a promesas que no llegaron a cumplirse.

Lista de nombres oficiales de los años (2010–2025)

Durante los últimos quince años, el Perú ha utilizado las siguientes denominaciones oficiales:

2010: Año de la consolidación económica y social del Perú

2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

2012: Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

2013: Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

2014: Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

2015: Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau

2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano

2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

2019: Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

2020: Año de la Universalización de la Salud

2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

2023: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

2024: Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

2025: Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Cada una de estas denominaciones respondió a un contexto político, social o histórico específico.

El rol clave del Diario Oficial El Peruano

El Diario Oficial El Peruano es la única vía por la cual el nombre del año adquiere validez legal y administrativa. Sin su publicación, la denominación carece de efecto normativo.

Si bien el nombre del año no crea derechos ni obligaciones para la ciudadanía, sí establece una pauta obligatoria para el funcionamiento interno del Estado. Su publicación marca, formalmente, el inicio del nuevo periodo administrativo anual.

Además, muchas empresas privadas, centros educativos y organizaciones civiles adoptan voluntariamente la denominación oficial, ampliando su alcance simbólico más allá del sector público.

¿Qué ocurriría si el 2026 no tiene nombre oficial?

La ausencia prolongada de una denominación anual generaría inconsistencias en la documentación estatal y afectaría la uniformidad administrativa. Miles de documentos oficiales dependen de este encabezado como parte de su estructura formal.

Más allá de lo operativo, también se perdería una herramienta de comunicación política que el Estado ha utilizado de manera sostenida desde 1963. En términos simbólicos, sería un año sin identidad institucional definida, algo poco común en la tradición administrativa peruana.

Por ahora, el 2026 avanza sin “apellido”. El decreto supremo sigue pendiente y la expectativa se mantiene tanto en el ámbito institucional como en el análisis político.

Otros países y la denominación de los años

A diferencia del Perú, no todos los países asignan un nombre oficial obligatorio a cada año. En China, el calendario lunar asocia cada año con un animal del zodiaco, una tradición cultural sin carácter administrativo. Japón, en cambio, utiliza nombres de eras imperiales que acompañan al calendario oficial.

En Europa y América del Norte, es común la proclamación de “años temáticos” dedicados a causas específicas, como la juventud o la sostenibilidad. Aunque no son obligatorios, cumplen una función estratégica y comunicacional.

El caso peruano destaca por su carácter normativo y por la centralidad que el nombre del año tiene dentro de la gestión pública.