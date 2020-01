Candidato Mario Bryce le entregó jabón a rival en debate y genera ola de críticas

Síguenos en

Mario Bryce, un ex trabajador y periodista del canal del Congreso cuando este era controlado por el fujimorismo, tuvo una deplorable actitud durante un debate de ideas con su rival Julio Arbizu (Juntos por el Perú), ex procurador del Estado.

Lejos de apostar por las propuestas por el bien del Perú, al término de la polémica Mario Bryce tuvo una actitud que generó la crítica de miles de usuarios en redes sociales.

Bryce sacó un jabón y se lo entregó a Julio Arbizu al término del debate de propuestas realizadas por El Comercio que se transmitió en vivo a través de sus redes sociales.

Con insistencia el exconductor Mario Bryce le pedía a la moderadora que le diera unos segundos para darle un “obsequio” a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Con honda sorpresa, la moderadora llamó la atención de Mario Bryce resaltando que el espacio donde estaban era uno “serio” y debían comportarse como personas adultas, pues no permitiría esos exabruptos. Así, le devolvió los jabones al candidato de Solidaridad Nacional.

Evidentemente, Julio Arbizu pidió la palabra, pues no iba a quedarse callado ante tremenda falta de respeto: “Esto me parece grave”, dijo con un gesto de reproche.

“Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, manifestó un indignado Julio Arbizu.