Daniel Mora no presentó formalmente su renuncia aclara presidente del JEE

El excongresista Daniel Mora y aún candidato a las elecciones 2020 no ha cumplido con presentar formalmente su renuncia a las elecciones congresales, pese a haber manifestado esta intención a su partido luego de que se conociera que su esposa lo denunció por agresión física el año pasado.

Así lo aclaró el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Carrasco, al precisar que no existe ningún documento que haya formulado Daniel Mora al ente electoral.

En diálogo con RPP Noticias, Carrasco recordó que el reglamento electoral señala que, dentro del calendario, se pueden presentar solicitudes de retiro o de renuncia hasta el 27 de diciembre. Sin embargo, precisó que el artículo 37 establece que el propio candidato puede presentar su carta de renuncia y legalizarla personalmente ante el Jurado Electoral Especial.

“Eso no ha sucedido. El señor Mora no ha presentado formalmente en el Jurado Electoral Especial ninguna solicitud de renuncia. Entonces lo que anuncia el señor Mora de que ha renunciado en todo caso es un discurso político que formalmente no ha sido encausado o presentado ante el órgano electoral”, señaló.