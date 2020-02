Jazmín Pinedo en la cocina: “Alguna vez me han conquistado por el estómago”

Síguenos en

Se inicia la cuarta temporada de Mi mamá cocina mejor que la tuya, y esta vez se batirán en duelo de ollas y sartenes la conductora Jazmín Pinedo y el salsero Josimar Fidel. Aquí, una entrevista a Jazmín, quien nos habla de su relación con la cocina, de su situación sentimental y de sus proyectos.

Te vimos cómoda en Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cuál es tu relación con la cocina?

No tengo una mala relación con la cocina, además, Yaco y Ethel me hicieron sentir súper cómoda, me divertí un montón, me pareció súper entretenido esto de cocinar en poco tiempo. La verdad, la cocina no es de mis pasiones, no voy a decir que estoy todo el día metida en la cocina, pero disfruto hacerlo, los fines de semana casi siempre preparo algo para mi familia y lo disfruto un montón.

¿Haz conquistado por el estómago?

No, no creo que haya conquistado a nadie por el estómago, debo haber sorprendido, pero no conquistado. ¿Y a mí me han conquistado?Sí, yo tengo una adicción por la comida, especialmente por la comida peruana, qué cosa tan exquisita, y sí, alguna vez alguien me ha conquistado por el estómago.



¿Y cómo haces para conservar tu peso?

Yo no hago dieta y tampoco entreno, pero sí tengo una regla básica: de lunes a viernes cuido lo que como. Esos días no como ni arroz, ni papas, ni pastas; solo verduras, pescados, carnes. Y ya los fines de semana, de las diez de la noche del viernes hasta las diez de la noche del domingo, me desbando y como de todo, todo lo que quiero, y no tengo límites. Este plan me funciona bastante bien.

Sentimentalmente, ¿cómo te encuentras en este momento?

Estoy bien, en este momento estoy enfocada en otras cosas que no están relacionadas al tema sentimental, estoy un poco ordenándome, acomodándome al nuevo horario, además, estoy concentrada en la nueva etapa que voy a vivir con mi bebé, quien ya va a entrar al cole de grandes.

¿En qué proyectos estás?

Además de estar en “Esto en guerra”, como yo soy workaholic, me gusta hacer muchas cosas, y este año voy a estar en dos películas, ya terminé de grabar una y voy a empezar a grabar la otra. Me gusta hacer un poco de todo, y agradezco que se me haya dado la oportunidad sin ser actriz, me encanta la idea de seguir aprendiendo y creciendo, y de tener nuevos proyectos y metas. Y, bueno, también, ahora estoy trabajando en un proyecto que es secreto, y de eso no puedo decir nada aún.



¿Cómo vas en “Esto es Guerra“?

Bien, muy bien, y estoy intensa porque quiero que los guerreros den lo mejor que tienen, ellos son unos capos. Yo soy super picona, no me gusta perder, pero no soy la única, Gian Piero también es bien picón.

En el campo profesional, ¿cuáles son tus mayores sueños?

He ido adelantada en el tiempo, hay muchas cosas que pasaron antes de que yo lo imaginara, y eso me da mucho gusto. Profesionalmente quiero seguir aprendiendo, seguir absorbiendo todas las enseñanzas que se me están presentando. Me gustaría hacer más cosas en la actuación y, también, quiero divertirme, le he puesto check a muchos de los sueños que tenía por cumplir y creo que es momento de disfrutar, de divertirme y de ver qué tiene preparada la vida para mí.