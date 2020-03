Coronavirus: Mascarillas N95, FFP1, FFP2 y FFP3 ¿qué tanto protegen?

Síguenos en

Mientras se propaga el coronavirus por el mundo, el uso de las mascarillas para prevenirlo es cada vez mayor e incluso estas se agotan en varios países, pero ¿sabías que no todas las mascarillas te dan una protección adecuada?.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que usar una mascarilla médica puede ayudar a limitar la propagación de ‎algunas enfermedades respiratorias.

Tipos y modelos de mascarillas

Existen dos tipos de mascarillas, primero las quirúrgicas, que sólo filtran el aire que se exhala y que por tanto contienen los agentes, partículas, bacterias o virus se pueden transmitir a través de la respiración hacia otras personas que están a nuestro alrededor.

Luego podemos encontrar las de protección respiratoria, que filtran el aire que inhalamos del exterior. Estas retienen agentes, partículas, bacterias o virus que provienen del entorno en el que nos encontremos y de los que deseamos protegernos.

Están homologadas para distintas capacidades de filtrado y se identifican con las siglas FFP, es decir, Filtering FacePiece. Algunas incorporan una válvula de exhalación que reduce la humedad del interior, para así proporcionar más comodidad en general y en especial a la hora de respirar.

Mascarilla FPP2

Existen distintas capacidades de filtrado:

FFP1: 78% de eficacia de filtración mínima, 22% de fuga hacia el exterior. Protege de residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles. Impide que se inhalen estos y los olores molestos.

78% de eficacia de filtración mínima, 22% de fuga hacia el exterior. Protege de residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles. Impide que se inhalen estos y los olores molestos. FFP2: 92% de eficacia de filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Igual que la anterior ofrece protección frente a residuos no tóxicos, sí frente a elementos fibrogénicos. De esta manera, impide que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos.

92% de eficacia de filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Igual que la anterior ofrece protección frente a residuos no tóxicos, sí frente a elementos fibrogénicos. De esta manera, impide que inhalemos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos. N95 : Un tipo de mascarilla desechable que al inhalar un dispositivo filtra las partículas suspendidas en el aire, lo que e incluye a bacterias, polvo y virus, por lo que se puede decir que es un “purificador de aire”. Sirve para filtrar al menos 95% de partículas de alta concentración, de ahí su nombre. sin embargo, no tiene capacidad de filtrar aceites y otros líquidos.

: Un tipo de mascarilla desechable que al inhalar un dispositivo filtra las partículas suspendidas en el aire, lo que e incluye a bacterias, polvo y virus, por lo que se puede decir que es un Sirve para de ahí su nombre. sin embargo, FFP3: 98% de eficacia de filtración mínima, 2% de fuga hacia el exterior. Actúa contra distintos tipos venenosos y tóxicos de polvo, humo y aerosoles. Es eficaz contra bacterias, virus y esporas de hongos.

Mascarilla FFP1

Cómo ponerse una mascarilla

Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo uso. Para quitarte la mascarilla: quítate por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón

¿100% de protección?

Sin embargo, el uso de una ‎mascarilla no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la ‎higiene respiratoria y de las manos y evitar el contacto cercano –se debe guardar por lo menos 1 metro de distancia– con las demás ‎personas. ‎

La OMS aconseja el uso racional de las mascarillas médicas para evitar el ‎derroche innecesario de recursos valiosos y su posible uso indebido. Esto significa ‎que solo debes utilizar una mascarilla si presenta síntomas respiratorios ‎‎(tos o estornudos), si sospechas que tiene infección por Covid-19 ‎con síntomas leves o si estás cuidando de alguien de quien se sospeche ‎que está infectado por el virus.