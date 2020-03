Madre de niña asesinada en Independencia: “Fue mi error dejarla por ir a la fiesta”

Síguenos en

La madre de la niña de 4 años quien fuera secuestrada, abusada y asesinada en la zona de Payet en Independencia, reconoció su responsabilidad al dejar solas, tanto a la víctima como a otra de sus hijas mientras se fue a una fiesta costumbrista.

Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), contó a 24 horas que no estuvo al cuidado de las niñas y dónde estaba al momento en que se enteró de la muerte de su pequeña.

Con mucha frialdad admitió: “fue mi error, mi culpa todo lo que ha pasado” y remarcó que nada de esto hubiera ocurrido “si no se iba a la fiesta”.

“Yo las dejé durmiendo a las dos y con mi prima. Fue mi error, mi culpa todo lo que ha pasado. Yo las dejé a las 10, luego me fui a la fiesta y ahí hemos estado, luego ellas se aparecen a las 2 de la mañana donde yo estaba”, relató.

Al ser consultada del porqué actuó con tanta irresponsabilidad, la joven de 22 años respondió “no sé qué es lo que me pasó”.

“Yo en el momento que las vi a las dos, las subí a dormir al cuarto y ahí es donde me demoré una hora para hacerlas dormir. Mi error fue dejarlas para irme a la fiesta”, dijo Huamán Santiago.

Se fue a un hostal

No obstante cuando le preguntaron dónde estaba en horas de la mañana del domingo, justo cuando sus hijas y otra menor de edad fueron a buscarla a la fiesta esta respondió que estaba en un hostal. “Yo estaba en un hostal cuando la Policía me llamó, me fui a descansar”, sostuvo.

Tras la terrible pérdida y aún con cierta confusión, la joven mujer dijo que no volvería a dejar a sus hijas al cuidado de una menor de edad y anunció que la tenencia de su otra hija podría pasar a su abuela materna.

La mujer afirmó que viajaría a la sierra y que va “arreglar el problema porque nada está dicho”, sin dar más pista de su situación.