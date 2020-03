Padre de niña asesinada en Independencia: “Desgraciado no tiene derecho a vivir”

Edwin Valle, padre de la niña de 4 años que fue raptada, violada y asesinada por un hombre que hoy es buscado por la Policía Nacional, ofreció su doloroso testimonio a Latina.

El padre sostuvo que el sujeto que el asesino de su hija de 4 años debe ser capturado pues su crimen no tiene perdón de Dios y demandó a la policía buscarlo de inmediato.

9:34 am

9:34 am

9:35 am

9:35 am

“Ese desgraciado no tiene derecho a estar con vida, no tiene perdón de Dios, quiero que me ayuden a buscar justicia”, dijo a Latina desde los Estados Unidos donde permanece de ilegal.