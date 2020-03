Cifras del feminicidio en el Perú del 2009 al 2020: Víctimas son 1,338

Síguenos en

Triste realidad en el Perú. El Ministerio Público, a través del Observatorio de Criminalidad, registró 1338 víctimas de feminicidio en el periodo enero 2009 y marzo 2020, a nivel nacional.

La cifra fue difundida por la Fiscalía, como parte del proceso de generación de evidencia que, busca contribuir con la política institucional de lucha contra este delito, en cumplimiento de la Ley N° 30364; Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de Violencia contra la Mujer.

En el último año (2019), se contabilizaron 115 feminicidios y 105 posibles feminicidios, de los cuales, 32 son clasificados en el tipo I (investigación por el delito de feminicidio en etapa preliminar) y 73 en el tipo II (investigación por el delito de homicidio simple, homicidio calificado, parricidio, violación sexual seguida de muerte, u otro delito, pero que se encuentra en etapa preliminar).

Asimismo, se conoce de la muerte de 31 mujeres que ingresaron al Registro de Feminicidio bajo la sospecha de una muerte por razones de género, sin embargo, producto de la investigación fiscal se corroboró que fallecieron en el contexto de otro delito, cuyo estado se encuentra con formalización de la investigación preparatoria, acusación fiscal o sentencia.

En tanto, en lo que va del 2020, se identificaron 12 casos de feminicidio; 8 posibles feminicidios del tipo I y 12 del tipo II, así como 1 muerte de mujer en otras circunstancias.

Cabe indicar que los posibles feminicidios son investigaciones que hacen sospechar que se trataría de un feminicidio. Dichos casos son monitoreados por el Observatorio de Criminalidad, a través de las fiscalías responsables de cada investigación en el territorio nacional, ya que a través de las diligencias dispuestas por el fiscal (componente fáctico, jurídico y probatorio), se determina si constituyen feminicidios o no, lo cual permite actualizar las cifras permanentemente.

Víctimas y victimarios

El 89,9% fue cometido por la pareja, ex pareja o familiar (feminicidio íntimo); mientras que el 10,1% por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo).

Aproximadamente, 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años, sin embargo, se registra un 12,9% que corresponde a víctimas menores de 18 años.

El 80,4% de los feminicidios fue presuntamente cometido por la pareja o ex pareja (esposo, conviviente, ex esposo, ex conviviente, novio, enamorado, pareja sentimental o ex enamorado), el 9,5% por un familiar (padre, padrastro, cuñado, hijo, yerno, tío, ex yerno, nieto u otro), el 5,6% por un conocido (amigo, vecino, compañero de trabajo, persona que conoció en un casino, discoteca, fiesta o reunión social), el 3,5% por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima y el 1% restante por el cliente de trabajadoras sexuales.

Respecto de los victimarios, 6 de cada 10 imputados tenían entre 18 y 34 años, evidenciándose que se trataría de hombres jóvenes en su mayoría.

El 30,7% de las víctimas fue asfixiada o estrangulada, el 25,9% fue acuchillada, el 18,3% fue asesinada a golpes, el 15,3% fue baleada y el 9,8% corresponde a otras formas. Además, el mayor porcentaje de los feminicidios ocurrió dentro de la casa, siendo que, aunque la tendencia es considerar la casa como el lugar al que se acude para sentirse más seguro, este se tornó el espacio más inseguro para algunas mujeres.

Política institucional

Mientras tanto, continúan implementándose las mesas de coordinación interinstitucional para fortalecer la ‘Estrategia 360°. Detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio’; así como el Protocolo para casos de feminicidio y violencia de género.

De otro lado, las Unidades de Atención a las Víctimas y Testigos (UDAVIT), brindan atención multidisciplinaria a víctimas de violencia e intento de feminicidio.

Igualmente, el Ministerio Público cuenta con la plataforma web del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), un instrumento de información multisectorial del Sistema Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; integrado por el Poder Judicial, la Policía Nacional, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se prevé la incorporación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Instituto Nacional Penitenciario.

Cabe resaltar el rol de las Fiscalías Especializadas de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, creadas en el 2018, como servicios de atención de denuncias de cualquier tipo de violencia contra la mujer y las niñas víctimas de violencia. Forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia.