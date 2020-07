Magaly Medina

Magaly Medina, la conductora de Magaly TV La Firme, volvió a realizar su programa desde casa y confirmó que dio positivo a la prueba de Coronavirus COVID-19. La popular “Urraca” indicó que pese a estar enferma, el programa continuará saliendo al aire y lo hará desde su casa. Esta semana no fue a trabajar porque se encontraba resfriada, se sometió a un examen y finalmente el test dio positivo a COVID-19.

La popular urraca anunció que desde su casa realizará su programa, acompañada de tres miembros de su equipo que antes ya se contagiaron de la pandemia y en este momento son inmunes.

Magaly Medina decidió sincerar su estado de salud con sus seguidores. “Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes, el resultado que me llegó tarde en la noche me dio positivo al COVID, estoy infectada. Hasta mis nuevos análisis no voy a poder hacer mi programa desde el set”, precisa la conductora.

Como se recuerda, Magaly Medina se sometió a una prueba de coronavirus el día lunes tras haber presentado un cuadro de gripe que le obligó a cancelar la emisión de su programa el día martes. El míercoles 8 de julio, la conductora explicó que se sometió a un hisopado por el bienestar su familia sus trabajadores.

“Toda la gente que está trabajando conmigo aquí ya dieron positivo, ya se contagiaron, sólo vienen para hacer el programa y luego se van. Desde acá los acompañaré, felizmente soy una chola bien recia, el martes me sentí fatal como si fuera una gripe fuerte”, indicó en su programa.

