Despachos de uvas (US$ 442 millones) y mandarinas (US$ 94 millones) marcaron récords históricos en el período enero-junio del 2020. según Mincetur.

Exportaciones peruanas superan los US$ 2649 millones en junio según Mincetur

Las exportaciones peruanas han mostrado una leve mejoría en junio del 2020. Así, en el sexto mes del año, las ventas al mundo totalizaron US$ 2 649 millones, 45% más al monto registrado en abril último (US$ 1 826 millones), mes donde se mantuvo la cuarentena a nivel nacional producto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

A pesar de la mejora, lo obtenido en junio del 2020 fue 33,4% (US$ 2 649 millones) menor a lo reportado en similar mes del 2019 (US$ 3 976), acumulando, al primer semestre del 2020, una caída de 27% (US$ 16 233 millones). Esto obedeció, principalmente, a una mayor caída de los volúmenes exportados que la registrada por los precios.

“La reactivación de las exportaciones peruanas se dio como consecuencia del reinicio de las actividades económicas en el país, por lo que se confía que, en lo que resta del año, las ventas muestren un desenvolvimiento favorable”, indicó el Mincetur.

SECTOR TEXTIL / CONFECCIONES SE RECUPERA

Un sector que tuvo una evolución positiva en junio fue el textil-confecciones. En dicho mes, sus ventas se recuperaron (US$ 59 millones) y crecieron 349%, en relación a abril (US$ 13 millones), siendo el rubro de exportación no tradicional que más se reactivó entre estos dos meses.

No obstante, las exportaciones de este sector aún están por debajo del nivel registrado el 2019. Así, en el primer semestre del 2020, sus despachos cayeron 44% (US$ 387 millones) respecto al citado período del año pasado (US$ 687 millones).

El retroceso de los envíos textiles respondió a una menor demanda de los productos de algodón y alpaca. Sin embargo, las ventas del sector muestran una tendencia al alza.

ENVÍOS DE UVA Y MANDARINA ALCANZAN RÉCORDS HISTÓRICOS

Tras alcanzar un récord en el 2019, las exportaciones peruanas de fruta continuaron creciendo en la primera parte del 2020 (US$ 1 674 millones/+8,5%), destacando los envíos de uva y mandarina, que alcanzaron récords históricos.

Las exportaciones de uva, principal producto de exportación agrícola del Perú, totalizaron US$ 442 millones en el primer semestre, un 24% más que en similar período del año 2019.

Este resultado obedeció a las mayores ventas a Estados Unidos (+36%), Unión Europea (+35%) y Hong Kong (+20%), destinos que explican más del 75% de las exportaciones totales de esta fruta.

A la fecha, Perú es el tercer exportador mundial de uva, después de China (12%) y Chile (11%), con un 10% de participación mundial, y el segundo de América Latina. En el período enero – junio del 2020, las regiones del interior que más exportaron uva fueron Ica (+27%), Piura (+27%) y Lambayeque (+18%).

Respecto a la mandarina, durante el primer semestre del año 2020, los despachos de este cítrico ascendieron a US$ 94 millones, 47% más que el mismo período del año 2019 y marcando así un récord histórico. Este desempeño se debió al crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos (+112%), Canadá (+31%) y a la Unión Europea (+9%).

Nuestro país es el primer exportador de la región y el sexto del mundo, después de España (30%), China (17,6%), Marruecos (8,2%), Turquía (7,2%) y Sudáfrica (5,8%). Las regiones que más exportaron esta fruta fueron Lima región (+49%) e Ica (+49%).

IMPORTANTE

En el primer semestre del 2020, el sector agropecuario no tradicional fue el único sector que elevó sus ventas al alcanzar US$ 2 761 millones, 0,8% más al reportado en citado período del año anterior (US$ 2 739 millones).

Destacaron, además de la uva y la mandarina, los mayores despachos de arroz, jengibre y mango. En ese período, 5 147 empresas exportaron bienes, principalmente agropecuarios (1 709).

