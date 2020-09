Audio: Karem Roca confirma que grabó a Martín Vizcarra y habla con Edgar Alarcón

En un nuevo audio difundido hoy, la exsecretaria administrativa del Despacho Presidencial, Karem Roca, confirmó que grabó sus conversaciones con el presidente Martín Vizcarra, así como sus contactos con el presidente de la comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón.

Nuevo audio de Karem Roca

Según el audio difundido por Cuarto Poder, Karem Roca conversa con su abogado Fabio Noriega Montes, y le pregunta si es un delito el que haya grabado a Martín Vizcarra, por temor a ser demandada judicialmente.

«Si por A o B, ellos supieran de ese audio aparatoso que tu has escuchado, ¿que yo lo haya grabado al presidente es un delito? (…) Es que yo te quiero decir una cosa, son dos audios», dice Karem Roca en el audio.

Noriega luego responde que le darán una figura legal a la grabación, en resguardo de su seguridad, tal como luego ocurrió, señalando que este fue de fuente anónima y fue ella quien grabó.

Karem Roca también expresa su preocupación de cómo reaccionaría su esposo, el funcionario Iván Zapata, cuando se entere que ella conversa con el presidente Martín Vizcarra.

«Iván no sabe lo que pasó con los WhatsApp con el presidente, hay cosas que yo me guardo, Iván no sabe muchas cosas..Aparte que es derecho con las cosas, a él lo vas a exponer así, no porque él vive de su sueldo», indica en el audio.

Roca también confirmó que recibe mensajes de Edgar Alarcón, actual presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso y quien difundió los audios de Martín Vizcarra en el Pleno del Congreso.

«No, el presidente de la comisión de Fiscalización, ¿Cómo se llama? Edgar Alarcón se ha dado cuenta que es una rata peluda, viene y me manda a decir que no utilice a esos abogados, por eso yo le tengo respeto», señala Roca en el audio.

