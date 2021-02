Estrés pandémico: ¿Cómo cuidar la salud mental tras curarse de la COVID-19?

Síguenos en

Desde el inicio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, diversas situaciones han puesto en jaque la salud mental de los peruanos: desde la cuarentena y el aislamiento social hasta el ser sobreviviente de la enfermedad tiene diferentes impactos en la salud.

Según un estudio realizado por un equipo de psiquiatras del Hospital Guillermo Almenara (EsSalud), aproximadamente un 30% de pacientes observados presentaron síntomas depresivos y otro 30% presentó ansiedad.

La Dra. Suzanne Cortez Abanto, Gerente de Salud de Sanitas, indicó que “además de tener síntomas o rasgos depresivos o ansiosos, muchos de estos pacientes pueden ser somáticos.

Es decir, pueden desarrollar síntomas físicos que se relacionan con recuerdos de los síntomas que presentaron y llevaron a su hospitalización”. ¿Has tenido alguna sensación similar? La Dra. Cortez Abanto nos comparte estos autocuidados para no descuidar nuestra salud mental:

● Establece una rutina: Tener una rutina establecida nos permitirá tener una sensación de estabilidad día a día. Por ello, establece ciertas acciones y horarios para hacerlas. Incluye un horario de descanso, de trabajo, horas de dormir y despertar, así como un espacio para actividades de ocio.

● No pierdas los lazos sociales: Debido a la cuarentena, las visitas y los paseos están restringidos, sin embargo, esta no es razón para alejarnos de nuestros seres queridos. Realiza llamadas o videollamadas con tu familia y amigos, así como compartir algunos pasatiempos como rutinas de ejercicios, alimentación o juegos en línea te permitirán sentirte más cercano a ellos.

● Reduce tu exposición a las noticias: Mantenerse informado es necesario, sin embargo, regula el contenido y el tiempo que destinas a revisar noticias día a día. Evita las cadenas o las ‘fake news’, y prioriza la información brindada por fuentes certificadas o expertas en el tema.

● Evita el alcohol y las drogas: Evita el consumo del alcohol u otras sustancias. Si crees que esto es necesario para enfrentar el miedo o la ansiedad, no será así. En la actualidad, no hay ningún dato que compruebe que el alcohol ayude a superar estos síntomas.

● No temas en pedir ayuda: Si sientes que no puedes continuar con algunas cosas o que hay algo que no puedes superar, no temas en pedir ayuda profesional. Si hacerlo te da vergüenza o miedo, busca a alguien de confianza y pídele que te acompañe en el proceso. Acudir a un profesional de la salud mental sólo te traerá beneficios para ti y tu bienestar.

Recuerda que tu salud mental es tan importante como tu salud física. Pon en práctica estos consejos y disfruta de una cuarentena saludable en cuerpo y mente.

