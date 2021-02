Jefferson Farfán en nueva campaña de Motorola con historias reales, inspiración e impacto social

Síguenos en

El 2020 trajo desafíos inesperados que han inspirado a las personas a ser más creativas y descubrir la importancia de mantenerse conectadas. Para Motorola, la tecnología está al servicio de los usuarios y les permite relacionarse, capacitarse y entretenerse; y esta nueva normalidad continúa cambiando la manera en que se utiliza para hacer una diferencia en el mundo.

Ya sea al comenzar un nuevo negocio, capacitar a niños a través del aprendizaje online o al compartir historias de sus comunidades, la tecnología está amplificando las voces de las personas.

Incluso, mucho antes de que la tecnología cobrara el protagonismo que hoy tiene y los sueños estuvieran a un clic de convertirse en realidad, un grupo de personas trabajaba en ese camino sin importar con qué obstáculo se encontraría. La socióloga Brené Brown llamó a este grupo de individuos “risers” y los identificó por no tener solo una meta diaria, sino un claro propósito en la vida.

De todas las edades, etnias y géneros, estos llamados risers están dispuestos a expresarse tal cual son y utilizan nuevas herramientas como la tecnología, para transitar sus propios caminos. Ellos son inspiración para otros y dejan un gran impacto en la sociedad.

Estos risers de todo el mundo son el eje de la última campaña global de la familia moto g9: “Lo quieres. Lo tienes”. Al compartir sus historias, el objetivo de la marca es difundir sus mensajes y alentar a las personas a perseguir sus sueños, utilizando la tecnología para expresarse, producir, aprender y educar. La campaña ilustra cómo la marca y sus nuevos dispositivos moto g9 colaboran con los risers para difundir su propia verdad a través de la democratización de la tecnología, poniendo al alcance de todo el mundo las últimas innovaciones, a costos accesibles.

Para demostrar algunas de las maneras en que los smartphones están cambiando las vidas y ayudando a las personas a ser escuchadas, Motorola eligió algunos risers del mundo para protagonizar la campaña global de la nueva familia moto g9, que incluyen el moto g9 plus, el moto g9 play y el moto g9 power: la patinadora californiana Jasmine Moore, el motociclista serbio Daniel Gizird, los hermanos nigerianos Victory y Marvel Ebinum y los bailarines brasileños Victórya Devin y Eddy Soares, entre otros. Pueden ver el TVC de la campaña en este link: https://www.youtube.com/c/motorolamobilityperu/videos

Jefferson Farfán en campaña

En cuanto a Perú, Motorola se reunió con Jefferson Farfán, un deportista que luchó desde abajo para convertirse en un referente indiscutido de nuestro fútbol y llevar a nuestra selección a un mundial tras 36 años. A partir de esta semana en las redes oficiales, la marca estará contando su historia, y cómo la tecnología lo ayuda a darle voz a las diferentes causas y proyectos que él apoya en pro de inspirar y ayudar a niños y niñas de bajos recursos a que luchen por sus sueños y como él puedan hacer historia con su talento y habilidades en el deporte.

“Poder llegar a muchos niños y niñas y ayudarlos hacer sus sueños realidad es algo que me motiva y me ayuda a ser mejor persona, yo busco dejar un legado. Para mi ser considerado un riser es una gran responsabilidad. Creo que todas las situaciones por las que pasé me han ayudado a que hoy pueda tener esa sensibilidad para poder ayudar a otros a que entiendan que, si se puede” comenta Jefferson Farfán.

Los propósitos muchas veces funcionan como voces internas que guían a las personas hacia sus sueños. Alrededor del mundo millones de ellas vibran y la tecnología es una herramienta para compartir y encontrar motivación. Estas historias son algunos ejemplos y podrán conocerlas en https://hellomoto.pe/

