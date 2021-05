A poco menos de tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones generales, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, solicitó a los dos candidatos a la presidencia de la República resguardar los principios y objetivos fundamentales de nuestra democracia, en los ámbitos político, social y económico, a fin de construir un país con mayores oportunidades para todos.

“Existe una incertidumbre entre los agentes económicos. Se comenta del aplazamiento y también de la salida de capitales nacionales a países vecinos que ofrecen un entorno más amigable para hacer negocios”, comentó.

En ese sentido, calificó de crucial mantener los principios de la democracia que permiten la elección libre de las autoridades, cuyas funciones incluyen la implementación de políticas públicas a favor de la ciudadanía.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año pasado la pobreza monetaria afectó al 30.1% de los peruanos, lo que representó un incremento de 9.9 puntos porcentuales en comparación al 2019, alcanzando un porcentaje similar al del 2010: 30.8%.

“La exportación es uno de los motores de la economía que podría ayudar a luchar contra ese flagelo que le quita oportunidades a un inmenso número de compatriotas; quien salga electo debe aprovechar su potencial en la generación de empleo, descentralización y reducción de la pobreza”, dijo.

Sede de ADEX

Consenso

El líder exportador refirió que su gremio promueve el respeto a la democracia, para que se logren consensos mínimos en 3 aspectos básicos: en lo político, social y económico. “Quien salga electo tiene que comprometerse a respetar la democracia, los derechos y libertades ciudadanas”, enfatizó.

El próximo presidente de la República –continuó– debe asumir un compromiso con estos principios que son fundamentales de cara a la agenda pendiente del país en la que resaltan dos temas: la salud y recuperación de la economía, pues sin el aspecto sanitario la economía no se recobrará.

“En lo social es momento de consolidar los derechos de los peruanos y brindarles oportunidades para su desarrollo a través de la lucha contra la corrupción, mejorar la eficiencia del Estado, la salud y educación, dar seguridad a los ciudadanos y priorizar la atención a las poblaciones vulnerables”, apuntó.

En lo económico, y a fin de preservar la estabilidad y acelerar el crecimiento, propuso mantener una economía social de mercado, respetar la propiedad y los contratos suscritos, seguir con el proceso de integración y apertura comercial y respetar los Tratados de Libre Comercio, entre otros.

Aprovechar oportunidades

Fischer resaltó que la economía mundial se recupera más rápido de lo esperado y algunas naciones recobrarán su nivel pre-pandemia este año, por lo que es importante aprovechar las oportunidades, apuntalando la competitividad del tejido productivo.

“Perú tiene acuerdos comerciales, pero no podemos aprovecharlos totalmente si no tenemos una buena infraestructura, si no se reduce la tramitología y se corrigen las fallas estructurales que nos perjudican desde hace muchos años”, puntualizó.

El próximo gobierno tendrá la oportunidad de implementar políticas de promoción de las exportaciones con valor agregado y de atracción de inversiones, pero es crucial mejorar la competitividad de las empresas peruanas para que puedan competir con sus pares de otros países, concluyó el presidente de ADEX.