Mientras los fans del mundo entero celebran el 30° aniversario del inolvidable clásico animado de 1991, Disney+ anunció que dio luz verde a una serie musical, La Bella y la Bestia (título provisorio), de Disney Branded Television y ABC Signature.

La precuela de ocho episodios de la película de acción real La Bella y la Bestia estará protagonizada por Luke Evans (The Alienist) y Josh Gad (Frozen 2), que volverán a interpretar los papeles de Gastón y LeFou, y presenta a Briana Middleton (The Tender Bar) como la hermanastra de Louie, Tilly.

La Bella y la Bestia está desarrollada, producida ejecutivamente y escrita por Gad, Edward Kitsis y Adam Horowitz (Once Upon a Time), quienes también serán los showrunners de la serie.

El equipo creativo de la serie incluye también a la directora nominada a los Premios Tony® Liesl Tommy (Eclipsed, Respect: La historia de Aretha Franklin), que será directora ejecutiva y dirigirá el primer episodio.

La banda sonora original del proyecto estará a cargo del compositor EGOT (ganador de premios Emmy®, Grammy®, Oscar® y Tony®) Alan Menken, que también será productor ejecutivo, y las letras de las canciones del primer episodio serán del letrista Glenn Slater (Enredados). La producción comenzará en la primavera boreal de 2022.

Josh Gad, Briana Middleton, Luke Evans / Crédito de las fotos: Alberto E. Rodriguez/Getty Images, Hannah Hall, Tim Palen

Ambientado en el icónico reino de La Bella y la Bestia años antes del épico romance de Bella y La Bestia, la serie girará en torno a Gastón y LeFou cuando parten con la hermanastra de LeFou, Tilly, luego de que sale a la luz una sorprendente revelación de su pasado, lanzando al insospechado trío a un inesperado viaje lleno de romance, comedia y aventuras. Mientras se van descubriendo los misterios del pasado y aumentan los peligros del presente, viejos amigos y nuevos enemigos revelan que este conocido reino oculta muchos secretos.

“Para cualquiera que se haya preguntado cómo un arrogante como Gastón y un despistado como LeFou llegaron a hacerse amigos y socios, o cómo una mística hechicera llegó a lanzar aquel espantoso maleficio sobre el príncipe que se convirtió en bestia, la serie brindará finalmente respuestas a esos interrogantes… y provocará una nueva serie de preguntas”, dijo Gary Marsh, president and chief creative officer, Disney Branded Television.

“Hay pocos tesoros más valiosos en el catálogo de Disney que esta emblemática franquicia, y esta precuela es una carta de amor a lo que ocurrió antes, pero también alberga su propia gran aventura –comentó Jonnie Davis, president,ABC Signature–. La visión de Josh, Eddy y Adam nos abre una ventana al origen del Gastón de Luke y del LeFou de Josh con el nuevo giro de incorporar una nueva compinche, Tilly, interpretada por la deslumbrante Briana Middleton”, añadió Marsh.

“Durante tres décadas, esta fábula ancestral ha sido una fuente de inspiración para generaciones de fans de todo el mundo –afirmó Michael Paull, president, Disney+ and ESPN+–. Estamos deseando volver a recibir a nuestros huéspedes al mundo mágico y musical de La Bella y la Bestia con un capítulo completamente nuevo en el que estarán LeFou, Gastón y un maravilloso elenco de nuevos personajes”, explicó.

Gad, cuyos créditos recientes incluyen papeles protagónicos en Avenue 5, Marshall y Central Park, está rodando actualmente la serie de Peacock Wolf Like Me. También está interpretando actualmente el papel principal de Echo 3, la serie dramática de Apple para Mark Boal, y recientemente fue elegido para encarnar al protagonista de la serie de Hulu Nine Perfect Strangers.

Middleton hará su debut cinematográfico con The Tender Bar, una adaptación de Amazon Studios dirigida por George Clooney de las memorias del escritor ganador del premio Pulitzer J. R. Moehringer. Actualmente, Middleton está rodando The Last Will and Testament of Charles Abernathy, para Netflix.

La Bella y la Bestia es producida ejecutivamente por Gad, Kitsis, Horowitz, Menken y Tommy, y producida por Evans. Gad, Kitsis y Horowitz son los showrunners y guionistas de la serie. La banda sonora será lanzada por Walt Disney Records.