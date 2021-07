La ausencia de Mávila Huertas como conductora del programa dominical Cuarto Poder generó una serie de especulaciones, desde rumores de renuncia hasta una posible enfermedad.

Sin embargo, todo indica que este domingo volvería a la conducción del espacio de América Televisión, según adelantó Melissa Peschiera, quien la reemplazó en las últimas emisiones.

“Voy a estar acompañándolos en esta edición de hoy de Cuarto Poder. Nuestra compañera, mi compañera Mávila Huertas se encuentra delicada de salud. Está en medio de un descanso médico. Ella no ha renunciado, ella va volver y yo la voy a acompañar el día de hoy”, señaló Melissa Peschiera en una reciente emisión de Cuarto Poder.

Sin embargo, en una reciente entrevista con un diario local, Peschiera fue más precisa y estimó que Huertas volvería a la conducción este domingo de julio.

“Hasta donde tengo entendido Mávila (Huertas) estaría ya de regreso este domingo, pero sería mejor que se lo preguntes a ella directamente”, contó a El Trome.

La versión de Mávila Huertas

Tras alejarse de la conducción de Cuarto Poder, Mávila Huertas dejó un mensaje en redes sociales, en el que sugirió que estaría pasando por un momento complicado.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, se lee en la publicación de Instagram.