La exportación de langostinos entre enero y julio del 2021 a la Unión Europea (UE) sumó US$ 20 millones 694 mil, cifra que indica un crecimiento de 75% respecto al mismo periodo el 2020 (US$ 11 millones 835 mil), aunque sin alcanzar el monto de la prepandemia (US$ 23 millones 467 mil en 2019), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Esta recuperación se explica por los mayores pedidos de España, que en estos 7 meses del año los demandó por US$ 13 millones 783 mil, una variación positiva de 60.7%. Este destino representó el 66.6% del total despachado.

Otros destinos fueron Italia (US$ 3 millones 119 mil) que incrementó sus importaciones en 341% y Francia (US$ 1 millón 847 mil) con un alza de 23.3%. Completan el ranking, aunque con montos menores al millón de dólares, Dinamarca (US$ 551 mil 239), Portugal (US$ 471 mil 989), Irlanda (US$ 381 mil 992), Países Bajos (US$ 338 mil 997) y Bélgica (US$ 199 mil 729).

Este recurso hidrobiológico se exportó básicamente en la presentación de congelado, siendo su principal producto las colas de langostino (US$ 14 millones 335 mil). También langostinos enteros (US$ 6 millones 338 mil) y trozos de langostinos (US$ 20 mil 644).

Panorama anual

Según un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, la exportación de langostinos a la UE se contrajo en un promedio anual de -13.9% entre el 2016 y 2020, afectadas principalmente por la disminución de los envíos de cabezas de langostinos (-48.4%).

Asimismo, esta oferta sumó US$ 24 millones el año pasado, cayendo -42.7% respecto al 2019. Sus presentaciones fueron colas de langostinos (60.5% del total), langostinos enteros (39.4%) y cabeza de langostinos (0.1%). Si bien esta última presentó un monto menor (US$ 27 mil 600), fue la única que registró cifras positivas (56.4%).

Respecto a las regiones exportadoras, resaltó Tumbes al concentrar el 72.9%, equivalente a US$ 17 millones 500 mil, seguida por Piura con el 27.1% (US$ 6 millones 500 mil).

Finalmente, 30 empresas peruanas despacharon langostinos en el 2020 a 8 mercados de ese bloque económico, es decir, 6 menos respecto al 2019 (36). Cabe resaltar que algunas de estas compañías envían más de una presentación.

Langostinos en el mundo

El CIEN-ADEX también reportó que el mercado mundial de camarones y langostinos se situó en US$ 18 mil 300 millones en el 2020, contrayéndose -7% respecto al 2019, siendo EE.UU. el principal comprador al representar el 26.8% del total (US$ 4 mil 913 millones), seguido de China –principal productor mundial– con el 18.8% y Japón con el 8.1%, entre otros.

Respecto a los proveedores, Ecuador lideró el ranking al tener el 20.6% del total de participación, equivalente a US$ 3 mil 831 millones, y concentrando el 20.6%. India se posicionó en el segundo puesto con el 20.5% del total (US$ 3 mil 819 millones), seguido de Vietnam con el 10.7% (US$ 1,985 millones).

Respecto a los países latinoamericanos, Perú se posicionó en el puesto N° 4 como exportador, y en el puesto N° 15 como productor.