Se cumplen 20 años del fatídico atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, que estaban ubicadas en el área conocida como el World Trade Center y que provocó la muerte de más de 2,900 personas.

Tanto el World Trade Center y las Torres Gemelas fueron dos edificaciones icónicas de Nueva York que colapsaron por la insanía terrorista de Al Qaeda, pero ambas edificaciones fueron punto de atención por años.

Seguro usted ha visto por TV o foto imágenes de baja calidad o videos en VHS de esta imponente zona, pero aquí te mostramos imágenes en alta calidad de como era en los años 90.

Las imágenes fueron publicadas por el canal Youtube Pedant y capturadas en 1993, de una cinta de demostración D-Theater HD DVHS.

En 2002, un años después de los atentados del 11S, D-Theater se lanzó en los EE. UU. y los distribuidores necesitaban una cinta de demostración de material de archivo HD. JVC reutilizó algunos videos HD que habían sido grabados como una demostración para el mercado japonés de HD en 1993.

Uno hoy puede ser testigo de su impacto y belleza de ambas construcciones gracias a varios videos difundidos en YouTube en calidad HD.

Recordando a Nueva York

Las Torres Gemelas eran una figura emblemática del mundo financiero estadounidense yacido en Nueva York. Imágenes de YouTube muestran cómo a diario este lugar era visitado por turistas para llegar a la zona más alta del edificio para tomar fotos y ver parte del panorama de la ciudad.

La zona baja de las Torres Gemelas se llenaba de comercios y en otras ocasiones de manifestaciones culturales.

La zona más alta de ambas estructuras eran llamadas el ‘Techo del Mundo’. En las imágenes de YouTube, que muestran videos antes del trágico accidente, se ve un pizarrón que daba la bienvenida a los turistas en donde se podía leer “Welcome to the top of the world” (Bienvenido a la cima del mundo).

El fotógrafo Leo Vaca logró capturar a través de su cámara la cima de las Torres Gemelas. Este hombre explicó al medio argentino Clarín las sensaciones que le trajo llegar a esta parte alta de la estructura.