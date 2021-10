Ethel Pozo llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, programa de América TV que sale todos los domingos. En esta edición también estarán presentes los guerreros Hugo García y Patricio Parodi quienes se enfrentan en un duelo de sabor a Said Palao y Mario Hart y Yaco Eskenazi.

Said Palao y Mario Hart

Said dirigió a Mario y aunque reconoce que no sabe cocinar, puso su confianza en él por considerar que la paternidad le ha permitido tener algunas nociones culinarias. “Ahora que Mario es padre ha sacado sus dotes culinarios”. Sin embargo, Said perdió la paciencia al ver que Mario no sabe cortar ni una cebolla.

Por su parte, Mario comentó: “La cocina no es mi fuerte, pero voy a hacer todo para sorprender, además, no tenemos retadores”. Y sobre sus contrincantes, Said agregó: “Creo que, en la cocina, son tontín y el más tonto”.

Hugo García y Patricio Parodi

Hugo y Patricio se mostraron siempre muy confiados. Patricio comentó durante la grabación del programa: “No tenemos retadores en la cocina, mi mensaje va para sus parejas, Korina (Rivadeneira) y Alejandra (Baigorria), que se dediquen a hacer algo más que solo deporte, que lean las guías de cocina, que acompañen a quién cocina en casa para que puedan aprender un poco”. Además, Patricio Parodi le dio un consejo a la jueza Muriel Mongrut sobre el platillo de sus retadores: “Como consejo, a Muriel Mongrut, que no pruebe el plato de Mario y Said”.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi celebran la visita de los guerreros

En todo momento, Yaco Eskenazi no dejó de bailar y cantar con sus compañeros en la cocina. “Yaco, ¡por favor!, qué espíritu rebelde, ya maduraste… Ustedes han venido a alborotar a Yaco, un padre de familia”, se escucha decir a Ethel. Además, ella dice: “No sé quién gane, mamita, pero hombre guapo hay por montón en este set”.

La conductora de Mi mamá cocina también reconoció el crecimiento de Patricio Parodi en los quehaceres culinarios: “Patricio, cómo ha mejorado en la cocina, en pandemia, cuánto han avanzado los chicos”.