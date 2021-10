A agosto último la exportación de artesanía peruana creció 79.4% debido a un efecto estadístico (baja base de comparación del 2020), pero lo cierto es que cerraría este año en US$ 40 millones, monto similar al del 2019 cuando ascendió a US$ 40 millones 172 mil, estimó el presidente del Comité de Artesanías de la Asociación de Exportadores (ADEX), Orlando Vásquez.

“La crisis sanitaria generó una gran recesión a nivel nacional e internacional, afectando a todos los rubros económicos, especialmente al turismo y la artesanía, pues muchas empresas no pudieron ofrecer sus productos en ferias internacionales, ocasionando un desfase en la temporada de compras”, recordó.

Los compradores se mostraron más precavidos en las compras esperando la reacción de los consumidores y la evolución de la pandemia –continuó– pero lo cierto es que toda crisis también genera oportunidades y con la pandemia y el ‘home office’ muchas personas permanecen más en sus hogares, razón por la cual compran más artículos de decoración.

Vásquez resaltó la necesidad de realizar un trabajo de inteligencia comercial, analizando de forma cualitativa y cuantitativa todos los productos que se comercializan; y visionar de la mejor manera los nichos de mercados donde pueden ser introducidos para lo cual se debe tener en cuenta las tendencias de consumo a corto y mediano plazo.

Indicó que antes del ingreso del nuevo gobierno, se tenía un acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con el propósito de formar la Mesa Técnica de Artesanía, sin embargo, la iniciativa ha quedado en ‘stand by.

“Serviría como un espacio de diálogo entre todos los actores del sector y el Estado, con el objetivo de solucionar los diferentes problemas que afrontamos. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos información o contacto con los representantes de Mincetur que estarían a cargo del tema. Esperamos puedan darle la prioridad en los próximos días”, apuntó.

En detalle

La exportación de artesanía peruana sumó US$ 24 millones 386 mil entre enero y agosto de este año, reflejando un importante crecimiento de 79.4% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 13 millones 590 mil) y 1.9% en comparación al 2019 (US$ 23 millones 397 mil). Resalta la resiliencia de las compañías que retomaron sus actividades y trabajan por su paulatina recuperación.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, EE.UU. continúa como principal destino al conseguir US$ 14 millones 868 mil, registrando un aumento de 96.7% en su demanda y concentrando el 61% del total.

Le siguieron Alemania (incremento de 152.7%), Reino Unido (42.4%), Canadá (87.9%) y Japón (32.3%). Completan el top ten Chile, Italia, Aruba, Francia y Suiza, llegando a un total de 42 territorios.

Las principales empresas exportadoras fueron Andes Textiles Perú S.A.C., Art Atlas S.R.L., Kero Design S.A.C., Raymisa S.A., Marga S.R.L., Allpa S.A.C., Colecciones y Diseños S.R.L., Www.Novica.Com S.A.C., Alpacottons Apu Kuntur S.R.L. y Dora Conroy S.R.L.

El dato

Entre el 2016 y 2019 la mortalidad de las empresas de artesanía fue del 22%, pero con la pandemia la tasa fue 37% en el 2020.