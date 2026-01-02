Las exportaciones peruanas de vino y otras bebidas espirituosas mantuvieron una evolución positiva durante el 2025.

Entre enero y octubre, los despachos alcanzaron los US$ 13 millones 656 mil, cifra que representó un crecimiento de 10% frente al mismo periodo del 2024, cuando se registraron envíos por US$ 12 millones 449 mil, según informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este desempeño refleja el esfuerzo sostenido del sector por posicionar la oferta nacional en mercados internacionales cada vez más exigentes, con una canasta exportadora que incluyó Pisco, otros aguardientes, ron y vino, productos que continúan ganando reconocimiento por su calidad y diversidad.

Pisco: principal motor de las exportaciones del sector

El pisco se consolidó como el producto estrella de la categoría, al sumar US$ 8 millones 071 mil, lo que significó un incremento de 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos se mantuvo como su principal destino, seguido por España, Países Bajos y Japón.

Además, la bebida bandera del Perú logró llegar a mercados más lejanos y especializados como Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Suiza, Hong Kong, Corea del Sur y Nueva Zelanda, lo que evidencia el creciente interés internacional por destilados con denominación de origen y alto valor agregado.

Aguardientes y ron ganan espacio en mercados estratégicos

Los demás aguardientes, excluyendo el Pisco, registraron exportaciones por US$ 2 millones 759 mil, con un crecimiento de 8.3%. Chile, España, Países Bajos y Japón lideraron la demanda, acompañados por Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Australia, mercados que valoran productos diferenciados y de calidad.

En tanto, los envíos de ron alcanzaron US$ 1 millón 834 mil, reflejando un notable incremento de 18%. Colombia concentró el 62% del total, con compras por US$ 1 millón 133 mil, mientras que Países Bajos, Ecuador, Estados Unidos, Alemania y Estonia completaron la lista de destinos.

Vino peruano refuerza su presencia internacional

El vino peruano también mostró un comportamiento positivo al sumar US$ 991 mil 382 en exportaciones. Sus tres principales mercados fueron Estados Unidos, Francia y Japón, que en conjunto concentraron el 79% del total despachado.

A estos destinos se sumaron Reino Unido, Tailandia, Suiza, Alemania, España, Canadá y Países Bajos, lo que demuestra una mayor diversificación y un interés creciente por la oferta vitivinícola nacional.

Reconocimientos internacionales impulsan la imagen del sector

La gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano Oré, destacó el esfuerzo de las bodegas peruanas por posicionar sus productos en el exterior, recordando la destacada participación de 31 marcas nacionales en el International Awards Virtus 2025, realizado en Lisboa, Portugal.

En dicho certamen, que premia la calidad de vinos, brandis, macerados y licores, el Perú obtuvo 66 medallas: 42 Gran Oro, 19 de Oro y 5 de Plata. Sobresalieron varias empresas asociadas a ADEX, especialmente en la categoría de Pisco, como Destilería La Caravedo, Grupo Moquillaza, Santa María Magdalena, Bodegas y Viñedos Grimaldi, Viña Los Reyes y Vitivinícola Don Salvattore.

Asimismo, Solano Oré recordó la importancia del Concurso Nacional del Pisco, organizado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO), que contribuye a reconocer la innovación y excelencia de la bebida emblemática del país.

Agenda pendiente: trazabilidad, mercados y consumo interno

Desde ADEX, se reiteró que el Comité de Pisco del gremio respalda acciones orientadas a asegurar la trazabilidad del producto, con el fin de prevenir la falsificación y proteger su autenticidad. Para ello, se considera urgente fortalecer la fiscalización y garantizar el uso correcto de la Denominación de Origen, evitando prácticas de competencia desleal.

En el ámbito del comercio exterior, la gerenta subrayó la necesidad de diversificar mercados, reduciendo la dependencia de pocos destinos y aprovechando nuevas oportunidades comerciales.

En ese sentido, resaltó la participación de diversas bodegas en la Expoalimentaria 2025, evento clave para ampliar contactos internacionales.

Finalmente, Solano Oré enfatizó la importancia de fortalecer el consumo interno. “Impulsar la presencia del Pisco en el mercado local es fundamental para consolidar su posicionamiento y reforzar la identidad de nuestra bebida bandera”, concluyó.