Durante el periodo enero-octubre 2025, las exportaciones no tradicionales del Perú hacia Suecia alcanzaron los US$ 26 millones 586 mil, lo que representó un crecimiento de 4.8% frente al mismo periodo del año anterior, según información de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este desempeño reafirma a Suecia como un destino estratégico para los productos peruanos con mayor valor agregado.

De acuerdo con cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos no tradicionales al mercado sueco registraron una tasa promedio anual de crecimiento de 14.1% en los últimos cinco años (enero-octubre 2021-2025), evidenciando una evolución positiva y sostenida.

Textiles lideran los despachos peruanos a Suecia

El sector textil se posicionó como el principal rubro exportado, con US$ 12 millones 610 mil, concentrando el 47.4% del total enviado.

Entre los productos más relevantes destacaron los hilados de lana o pelo fino acondicionados para la venta al por menor, especialmente aquellos con un contenido igual o superior al 85% en peso, que sumaron alrededor de US$ 7 millones, seguidos por otros hilados similares que alcanzaron US$ 5 millones.

Este resultado confirma la competitividad del textil peruano en segmentos especializados del mercado europeo, donde la calidad y el procesamiento industrial juegan un rol determinante.

Agroindustria crece a doble dígito y gana protagonismo

En segundo lugar se ubicó la agroindustria, con envíos por US$ 10 millones 163 mil, registrando un incremento de 22.9% y una participación de 32.2%.

Dentro de este sector sobresalieron las bananas tipo Cavendish Valery frescas, que sumaron US$ 2 millones 426 mil, así como las frutas congeladas sin azúcar ni edulcorantes, con US$ 2 millones 307 mil.

El crecimiento de este rubro refleja una mayor demanda por alimentos de origen peruano y abre espacio para diversificar la canasta exportadora hacia productos procesados y listos para el consumo.

Oferta exportable diversificada, pero con margen de expansión

Además de textiles y agroindustria, el Perú exportó a Suecia confecciones (US$ 607 mil), productos del rubro varios (US$ 213 mil), siderúrgicos (US$ 196 mil), minería no metálica (US$ 174 mil), químicos (US$ 145 mil), maderas (US$ 75 mil) y pesca para consumo humano directo (US$ 24 mil).

Esta diversidad demuestra la amplitud de la oferta nacional, aunque también evidencia espacios para fortalecer su presencia en sectores aún poco desarrollados.

Preparaciones de tomate: una oportunidad no aprovechada

En este contexto, el Reporte de Oportunidades No Aprovechadas “Preparaciones de tomate a Suecia”, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, identificó a este producto como una alternativa con alto potencial de crecimiento.

Pese a ello, en el 2024, las exportaciones peruanas de preparaciones de tomate a Suecia representaron solo el 0.3% del total importado por ese país.

Entre los años 2020 y 2024, únicamente se registraron envíos en el último año del periodo, por US$ 135 mil, cifra que equivale al 0.6% de las exportaciones peruanas de este producto al mundo.

Avances recientes y contexto competitivo

La situación comenzó a cambiar en el 2025. En los primeros diez meses del año, los despachos de preparaciones de tomate a Suecia alcanzaron US$ 558 mil, evidenciando un avance significativo.

Todos los envíos se realizaron por vía marítima, a través de la Aduana del Callao, con origen en la región Ica.

En cuanto a la competencia, durante el 2024 los principales proveedores de preparaciones de tomate para Suecia fueron Italia, Portugal, España, Chile y Turquía, países que en conjunto concentraron el 84% del valor importado.

El mercado sueco se caracteriza por un consumidor altamente sensible al precio, con preferencia por productos estandarizados.

Si bien la sostenibilidad es relevante, funciona principalmente como un requisito de acceso exigido por los minoristas, más que como un factor decisivo de diferenciación.

Bajo este escenario, existen oportunidades claras para proveedores capaces de competir en precio y calidad, especialmente mediante marcas propias y el canal de food service.

Un mercado dependiente de importaciones

El mercado sueco de preparaciones de tomate mantiene una alta dependencia de importaciones y una demanda estable, asociada tanto al consumo cotidiano como al sector de servicios de alimentación, lo que refuerza su atractivo para la oferta peruana con mayor grado de transformación.