Contrario a lo que se podía pensar, al cierre del 2020, año en que se generó la crisis económica por la pandemia, en Perú se crearon más de 235,000 empresas, por lo que la cifra de compañías ascendió a 2,77 millones. De igual manera, la pandemia llevó al cierre de 45,000 organizaciones, señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial – IEDEP, lo que deja una mirada -relativamente- positiva, pues fueron más las que se abrieron que las que dejaron de funcionar.

Sin duda, los peruanos tienen ganas de seguir creando negocios y emprender, pero hay que hacerlo por el camino correcto. Así lo reveló un estudio del Banco Mundial, el cual indica que cinco de cada diez peruanos han pensado la idea de emprender, además otros aseveran que salieron adelante en plena coyuntura del Covid-19 con ideas ingeniosas.

El análisis destaca que bien alrededor del 60% de los peruanos consideró empezar un negocio en los últimos tres años, solo el 31% realiza este deseo, principalmente por miedo al fracaso.

Precisamente, Carmen Pumariño, Directora de Inversiones en Invierte EAE, indicó que uno de los obstáculos más grandes al momento de emprender es el miedo y viene dado por diferentes asuntos, uno de ellos es la falta de apoyo social, además considera que es normal sentirlo porque siempre asustará la parte económica, ya que cuando se decide abrir una empresa no es claro cómo será el avance financiero de la misma y -por lo tanto- tampoco las finanzas personales.

“Seguramente un emprendedor invierte sus ahorros y eso empieza a generar miedo porque no quieren perderlo todo. Para manejarlo hay que ser conscientes de que no es malo sentir temor, en cierta medida es bueno sentirlo, porque si no seríamos temerarios tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, entones hay que intentar mitigar las cosas que generan los temores para tomar las decisiones acertadas y llevar un negocio por la ruta adecuada”, expresó Pumariño.

En ese orden de ideas, Anindya Saha, Director General de EAE Invierte, habló sobre algunos de los desafíos que los emprendedores deben sortear para triunfar.

Lo primero que comentó es que las Pymes nacen y deben afrontar la complejidad del desarrollo del negocio entre regiones, donde tienen que pensar primero en fortalecer sus marcas a nivel local, luego nacional y después si apostar por llegar al nivel internacional, pues muchas veces el afán lleva a los emprendedores a cometer errores de este tipo.

“Entendemos que muchos negocios arrancan muy bien, entonces cuando se consigue el éxito local, hay que seguir trabajando para fortalecer las bases de la empresa, al tener un camino recorrido con una estructura fuerte, se puede enfilar la energía en cruzar las fronteras, analizando la complejidad de cada mercado porque todos son diferentes, no es lo mismo llegar a Colombia o Chile que a Brasil”, recalcó Saha.

Para el experto, también es elemental que, para triunfar en el ámbito emprendedor, las personas comprendan que se enfrentan a diferentes tipos de barreras, una de ellas tiene que ver con la parte humana (talento) y la otra son los mercados en sí mismos.

En la parte de talento hay diferentes factores: el primero es el miedo, donde las personas tienen temor de lanzarse por pensar que fracasarán o al qué dirá la sociedad, familia o los amigos. Otro tema es el nuevo talento, el cual tiene mucha energía y es un pilar que apalanca la economía, pero también se requiere de expertos en el sentido de contar con una alta experiencia, algo a lo que se llega con las vivencias y el aprendizaje del trabajo, entonces allí lo mejor es que coexista un equilibrio entre ambos.

“Un desafío a la hora de emprender es que muchos trabajadores con capacidades para hacerlo se quedan en la inercia que les da ciertas comodidades, ya que tienen un buen trabajo, les pagan bien y cuentan con buenos horarios, entonces las personas prefieren quedarse así que montar un negocio”, señaló el director.

EN LA DIVERSIDAD ESTÁ LA CLAVE

Retomando, Pumariño expresó que una de las claves del éxito está en la capacidad de armar equipos diversos, pues entre más lo sean, también serán más creativos, de esa manera el resultado será el desarrollo de soluciones diferenciales para los clientes, lo que trae una mayor innovación y -al final- eso redunda en tener una elevada capacidad de desarrollo de negocios.

Esa diversidad también debería verse reflejada en el equipo directivo que se vaya construyendo, ya que así se obtendrá una alta capacidad de análisis con diferentes puntos de vista, con lo que dará un espectro más amplio en la toma de decisiones estratégicas para el emprendimiento, ya que, según McKinsey, las empresas que tienen mayor diversidad en el equipo directivo son un 25% más rentables que su competencia.

Asimismo, Pumariño indicó que, para llegar a esa innovación tan buscada, en un emprendimiento hay que tener un propósito personal y alineado con el de la empresa, ya que emprender es un camino muy largo y difícil, lo cual genera alta incertidumbre, entonces la motivación deberá venir de ese propósito personal planteado para tener las ganas de continuar, por eso deben estar muy alineados y sintonizados.

Por otra parte -y como lo mencionó Saha-, quienes decidan emprender deben estar estudiando sus segmentos de mercado continuamente porque ellos siempre están evolucionando, sobre todo en aquellos que son de base tecnológica. La tarea allí es entender todas las tendencias de la industria en tecnológicas, productos, lanzamientos y en general todo lo que le competa.

Para concluir, la experta de EAE advirtió: “Recomiendo tener una buena red de contactos, acá me refiero a todos los contactos que se hayan hecho a lo largo de toda la vida, a ellos pueden comentarles qué se está haciendo, de qué trata el emprendimiento, porque al final nunca se sabe cuándo se necesitará de un inversionista o una alianza con otra empresa”.